情人節將至 新北推薦浪漫公園助戀情升溫

西洋情人節將屆，新北市綠美化環境景觀處推薦來趟新北公園之旅，從石門幸福雙心公園、板橋介壽公園、五股水碓觀景公園等，搭配公園內浪漫藝術裝置，助攻有情人戀情升溫。

景觀處表示，一年中最浪漫的情人節，可到石門幸福雙心公園，傳承石門牽罟傳統捕魚文化，園內設置牽罟織夢網裝置藝術，透過巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃組合而成，在豔陽照映下會產生不同變化，呈現百變的光影效果，配合幸福石門愛心鐘，已是北海岸熱門的打卡景點之一。

另外三芝芝蘭公園及芝蘭觀景平台，長約57公尺的水藍色長廊，擁有北海岸最美伸展台美譽，尤其終點設有超大型閃亮的婚戒之裝置藝術，搭配遼闊北海岸海景，為情人節展開序幕。

若情侶想待在市區渡過情人節，板橋介壽公園內有Q版王子與公主塑像、愛心形鞦韆架造景，搭配歐式庭院建築及拱門，許多夢幻場景讓情侶們美照拍不停，好好記錄甜蜜每一刻，附近還有許多婚紗公司、熱鬧商圈及餐廳，迅速為情侶們的戀情升溫。

充滿粉紅泡泡的三重永盛公園以浪漫愛情城堡為主題的兒童遊戲場，另設有愛心吊椅及彩色木馬等各種造景，地墊也有愛心字樣，宛如置身夢幻城堡及遊樂園。五股水碓觀景公園依山而建，周邊大多為住宅區，是距離城市鬧區最近的郊山。園區配合坡度遍植花木，有觀景涼亭、健康步道、自行車道、慢跑道及6條不同長度的休閒步道，其中色彩繽紛討喜的賞景健身展望台以及愛心造型的看飛機展望台更是適合情侶們的秘密浪漫景點。