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白沙屯媽祖遶境逾11萬人報名 台鐵加開、增停24列次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
2023年白沙屯拱天宮媽祖遶境為期9天，報名進香團的信眾已達11萬人。圖／台鐵局提供
2023年白沙屯拱天宮媽祖遶境為期9天，報名進香團的信眾已達11萬人。圖／台鐵局提供

2023年白沙屯拱天宮媽祖遶境被譽為「粉紅超跑」，預計2月12日出發為期9天，報名進香團的信眾已達11萬人，打破往年紀錄。台鐵局表示，除加強海線、北部、及中南部列車運能，並增派服勤人力，將加開10列海線加班車、白沙屯站增停14列自強號及莒光號，並備妥預備編組隨時加開。　　

台鐵局表示，因應白沙屯拱天宮媽祖遶境，白沙屯站共140名服務人員提供服務，包括運轉員、旅客嚮導、安全維護、清潔人員、平交道保全、及半線鐵道文史工作室志工，另有鐵路警察局支援的員警25人。該站年前已完成全站4座電梯維護保養、天橋雨遮全部換新、出入通道及站前廣場舖面更新、6台加設電子票證刷卡機、增設12台流動廁所。

台鐵局長杜微近日在中區協調中心主任陳宗宏、運務處副處長陳榮彬、台中運務段段長蘇鎮霖、白沙屯站站長鄒新福陪同下，造訪拱天宮，對台鐵疏運信眾的安排交換意見，隨後再轉往車站視察疏運準備情形。

他表示，這次白沙屯媽祖遶境將全力辦好疏運服務、確保行車及旅客安全，也希望大家能多利用台鐵及大眾運輸，減少自用車，空出道路給徒步隨駕的行人，讓出巡遶境活動更為順利。

台鐵局長杜微視察疏運準備情形。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微視察疏運準備情形。圖／台鐵局提供

白沙屯媽祖 台鐵 遶境

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