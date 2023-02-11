下周冷氣團襲全台有感 氣溫直降 這天天氣兩樣情

中央氣象局表示，今天東北季風減弱，到下周一上午前台灣天氣都是多雲到晴，僅東半部、恆春半島及大台北山區有零星雨。下周一下午起有一波鋒面通過，緊接強冷空氣南下，北台灣溫度會一路下降並轉濕冷，中南部地區日夜溫差大，一路影響到周四。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天台灣天氣以東風環境為主，僅東半部地區有局部零星雨，以未來降雨趨勢來看，今天到下周一上午僅東半部、恆春半島及大台北山區有局部零星雨，其他為多雲到晴。下周一下午鋒面通過、強冷空氣南下，北部及東半部地區降雨機率增。下周二、周三北部、東半部及中部山區會有局部短暫雨。

陳伊秀指出，溫度部分，今天到下周一上午各地高溫有機會到25、26度，中南部地區有機會達到27、28度，南部內陸地區也有30度以上高溫機率，清晨及入夜各地低溫約為16至22度，中南部日夜溫差大。

她表示，下周一下午起有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，下周二至周四中部以北低溫約為12、13度，其他地區約14、15度，中部以北及東北部整天偏冷。下周五起各地溫度才會逐漸回升。