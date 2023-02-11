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台南行動醫院增「咀嚼吞嚥評估」 百場健檢可上網預約

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午前往安南區溪心里活動中心視察「行動醫院-全民健檢」鼓勵民眾踴躍參加健檢。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午前往安南區溪心里活動中心視察「行動醫院-全民健檢」鼓勵民眾踴躍參加健檢。圖／台南市政府提供

台南市今年度「行動醫院-全民健檢」活動今天起陸續在各區起跑了，今年增加咀嚼吞嚥評估量表，市長黃偉哲表示，在美食之都的台南，一定要注意口腔機能的健全。 衛生局表示與合作單位在各區共安排上百場健檢活動，將逐月於該局網站公告行程。可先洽台南愛篩檢平台（https://p.tainan.gov.tw/1f09）進行預約。

春節假期剛結束，生活也逐漸步入常軌，更需要有健康的身體才能維持正常生活，市長黃偉哲今日一早前往安南區溪心里活動中心會場關心市民的健康，並現場體驗量血壓。他也勉勵辛苦的工作人員，並呼籲民眾踴躍參加健檢，早期發現、早期治療。

黃偉哲表示，行動健檢服務在台南市已是推行多年的政策，不管是對官方或民眾都是好處多多。對民眾來說，透過健檢對許多疾病可以早期發現早期治療；對官方而言，可透過健檢資料掌握民眾的健康狀況，來擬訂相關的健康促進政策；另外健檢也累積非常龐大的資料庫，將這些資料去識別化之後，可提供學術機關做研究，非常具有學術上的價值。

黃偉哲提醒，經過了2年的試行與討論，今年「行動醫院-全民健檢」活動增加咀嚼吞嚥評估量表，利用簡單的幾個問題來了解市民朋友的口腔機能情況，針對有疑慮的個案也有精美的衛教手冊及轉介服務。市民朋友如有需求，也可以上衛生局網站吞嚥咀嚼障礙評估專區（https://p.tainan.gov.tw/v4pSA1），有同樣的評估量表及衛教資訊可供參考。

台南市衛生局所與合作單位在各區共安排上百場「行動醫院-全民健檢」活動，將逐月於該局網站公告行程。為節省市民朋友的寶貴時間，同時了解今年度可接受的預防保健服務，民眾可先洽台南愛篩檢平台（https://p.tainan.gov.tw/1f09）進行預約。

在後疫情時代，黃偉哲也呼籲各位市民朋友，健康的生活習慣與定期的健康檢查，是保護自己、維持健康活力的基本功，就如同防疫一般，口罩、手部清潔及良好的社交距離都是必要的。期盼大家一同養成良好習慣，共創健康台南。

台南市「行動醫院-全民健檢」今天前進安南區溪心里活動中心。圖／台南市政府提供
台南市「行動醫院-全民健檢」今天前進安南區溪心里活動中心。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午前往安南區溪心里活動中心視察「行動醫院-全民健檢」鼓勵民眾踴躍參加健檢。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午前往安南區溪心里活動中心視察「行動醫院-全民健檢」鼓勵民眾踴躍參加健檢。圖／台南市政府提供
志工幫市長黃偉哲量血壓。圖／台南市政府提供
志工幫市長黃偉哲量血壓。圖／台南市政府提供

健檢 台南 衛生局

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