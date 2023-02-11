把握周末好天氣 情人節急轉冷、恐跌破10度低溫

周末天氣比較穩定，天氣風險管理公司天氣分析師吳聖宇說，今天東北季風開始減弱，明天甚至會轉為東南風到偏南風環境，台灣位於暖空氣範圍內，天氣相對穩定，只有東半部偶爾還有一些零星降雨機會。

他說，其他大部分地方都是多雲或有陽光的天氣型態，溫度也將會持續上升，大部分地方白天高溫都可以到24-25度以上，南部甚至可以到30度以上，夜晚清晨的低溫也普遍在17-18度以上，南部及花東地區低溫更可以維持在20度以上，有一種春暖花開的感覺，適合安排出遊活動。

吳聖宇說，但是要注意夜晚清晨在西半部地區容易有霧或低雲發生機會，可能影響行車安全或是班機起降，外出前還是要多加留意。

下周一則是下一個天氣轉變的開始，吳聖宇說，下周一上半天各地仍是多雲到晴，溫度溫暖的型態，下半天之後隨著微弱冷鋒掠過，東北季風增強並且夾帶冷空氣南下，北台灣的天氣會首先開始轉差，降雨機會提高，風力增大，緊跟著中南部還有花東地區到了傍晚或入夜之後也會陸續感受到北風南下。風力增大的情況，花東地區降雨機會跟著提高，中南部則還是維持多雲天氣型態。

溫度方面，他表示，大概要等到下周一入夜之後才會有比較明顯的下降趨勢出現，由北往南都會先後感受到溫度開始轉涼變冷的情況。

吳聖宇說，下周二到周四將是下一波強冷空氣影響的時間，預報資料來看強度介於大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間。

他表示，溫度最低的時間點將在14日夜間到15日一整天，中部、北部、東北部空曠地區有機會降到10度或以下低溫，都市地區則是在11-13度左右，南部及花東空曠地區也有機會降到10-12度低溫，都市地區預估在13-15度，周四白天溫度才會逐漸回升，真正比較回暖可能要等到周五白天。

他表示，雖然這一波冷空氣應該達不到寒流等級，不過因為周末這兩天溫度偏暖，所以溫差變化的感受應該會非常顯著，尤其是下周一跟周二之間的溫差變化，北部、東北部地區這兩天白天高溫可能一下子落差就會達到10度以上，夜晚清晨低溫也會一口氣下降7-8度以上，未來這幾天溫度起伏劇烈，注意身體健康。

至於天氣方面，吳聖宇說，下一波強冷空氣將是先濕後乾的類型，下周一晚間至下周二水氣較多，北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區在周二也會有局部短暫陣雨，下周三起水氣減少，除了東半部仍有局部短暫陣雨外，西半部可望是多雲或晴的天氣。