虎頭埤推「浪漫情人我愛你」著情人裝享2人同行1人免費
西洋情人節快到了，台南市觀旅局在有台南後花園、小日月潭之稱的虎頭埤風景區，2月14日(周二)至2月18日(周六)舉辦2023虎頭埤浪漫情人節「我愛你」活動，著情人裝或同色系衣著入園者，得享「兩人同行一人免費」入園門票優惠。
觀旅局表示，在虎頭埤風景區虎月吊橋或吊橋咖啡屋旁夫妻樹，面對湖面用手機錄下大喊通關密碼「我愛你」，並將影片上傳FB、IG或Youtube等各式平台，就可再加碼兌換入園門票2張。
當地民眾表示，虎頭埤風景區的虎月吊橋，早年是會搖晃的，不少年輕人到此約會，男伴牽著女伴的手走過吊橋，讓感情升溫，可說台南早期許多現在已經是金婚、銀婚佳偶的告白場所。
另外還有吊橋湖畔咖啡屋的百年夫妻樹等，以及沿湖畔風景優美，西洋情人節到此告白，能讓天下有情人甜蜜攜手到長久。
觀旅局也推薦到新化還可順遊新化老街以及去年底才開幕的熱門網美打卡景點新化果菜市場，品嘗及採買產地直出的香甜新鮮當季水果。
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