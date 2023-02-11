虎頭埤推「浪漫情人我愛你」著情人裝享2人同行1人免費

西洋情人節快到了，台南市觀旅局在有台南後花園、小日月潭之稱的虎頭埤風景區，2月14日(周二)至2月18日(周六)舉辦2023虎頭埤浪漫情人節「我愛你」活動，著情人裝或同色系衣著入園者，得享「兩人同行一人免費」入園門票優惠。

觀旅局表示，在虎頭埤風景區虎月吊橋或吊橋咖啡屋旁夫妻樹，面對湖面用手機錄下大喊通關密碼「我愛你」，並將影片上傳FB、IG或Youtube等各式平台，就可再加碼兌換入園門票2張。

當地民眾表示，虎頭埤風景區的虎月吊橋，早年是會搖晃的，不少年輕人到此約會，男伴牽著女伴的手走過吊橋，讓感情升溫，可說台南早期許多現在已經是金婚、銀婚佳偶的告白場所。

另外還有吊橋湖畔咖啡屋的百年夫妻樹等，以及沿湖畔風景優美，西洋情人節到此告白，能讓天下有情人甜蜜攜手到長久。