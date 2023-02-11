桃園市濃霧特報 今各地好天氣、仍有局部降雨機會

中央氣象局上午9時發布桃園市濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局說，今天東北季風減弱，環境轉偏東風，水氣減少，各地大多為多雲到晴，可以看到陽光的天氣，不過迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區仍有局部降雨的機會。

溫度方面，今天中部以北夜晚清晨低溫約16到18度，其他地方在19、20度，白天各地高溫跟今天相比略微回升，北部及宜花高溫約在22到25度，其他地方高溫能來到26到29度，南部內陸地區可以來到30度以上，此外在桃竹苗沿海預估有低雲影響，高溫回升不明顯，約略在20、21度上下，中南部日夜溫差稍大，留意溫度變化請適時調整穿著。