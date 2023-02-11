除濕機久沒用開機前先這樣做！專家教「熱機」正確步驟

天氣潮濕，但氣溫又未到需要開冷氣，想降低濕度，最直接的方法就要使用除濕機。不過，長時間沒開除濕機，直接使用會有問題，專家分享以下正確使用步驟。

香港理工大學電機工程系教授鄭家偉分享，除濕機若並非經常使用的家電，當出現長時間放置後（如乾燥季節），除濕機有機會因積聚太多塵埃，令機器運作不順。最明顯的問題是影響除濕效果，以及影響散熱情況，嚴重更可能令除濕機過熱短路。

因此經過長時間放置後，再次使用前，鄭家偉教授建議可以先用吹風模式，把除濕機內的塵埃吹出來，保持出風口順暢。另外，首次開啟也要先觀察機身狀態，留意機件有沒有異常，如漏水﹑發出奇怪聲音﹑濕度感應器是否正常等。

另外，「486先生」也指出，很多用家都會忘記除濕機都有濾網，當濾網的積塵太多，而又沒有定期進行清潔的話，會導致進風量不足，影響抽濕效果，甚至令內部處於高溫運轉的情況，有機會導致過熱短路。

清潔時，可以直接使用吸塵機吸走塵埃，或使用清水清洗，不過水溫應避免過早，以免濾網變形。完成清潔後，只要放置在陰涼通風處確認完全乾燥即可。

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文章授權轉載自《香港01》