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愛肝達人站／還我小三「通」！

聯合報／ 許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長

女友移情別戀，舊男友找新男友算帳：「還我小三來！」

近年來兩岸不通，小三通也不通，也有人士呼籲要還我小三通來！在醫學上，人體也有小三通，身體才會健康。

「小三通」中，一般人最常感受到的是大便不暢通，有人便祕，有人拉肚子，但如果大便失去正常的排泄習慣可要小心了！

如果是急性腸胃炎，腸子蠕動太頻繁，一直上洗手間，人會不堪其擾，但通常幾天就會好。但如果大便不通，本來一天一次，變成一、兩天或兩、三天才一次，或大便習慣改變了，可要小心了，可能是大腸長了東西。

大腸癌是國人近一、二十年中增加最多的癌症，原因不明，可能與肉食有關係，發現得早還來得及切除，幾乎都可治癒。但如果發現得晚，轉移到淋巴結或肝臟或其他器官，就要做化療，醫師心酸，病人也辛苦。

除了大便要通，另一個小三通就是就是尿尿要通。尿尿不通通常發生在老人家，攝護腺肥大排尿困難或漏尿，或尿失禁，幾乎上了年紀的男士都難避免。年輕人有了腎結石或輸尿管結石，石頭卡住，排尿困難或排尿刺痛或腰痛，通常不會危及生命，但痛苦不堪。

還有一種「小三通」是膽汁要通，膽汁是由肝臟分泌的，經由肝臟內部的膽管流到肝外的總肝管，再流入膽囊內貯藏起來。人吃了油膩的東西，膽汁就由膽囊經由總膽管流到腸子內，幫助食物的消化吸收。正常人大便黃色就是因為膽汁的關係，如果膽道不通，膽汁流不下來，膽汁的膽紅素逆流到血液中，皮膚就會變黃，小便也會變深茶色。膽汁不通，可能是膽囊有石頭掉到總膽管，或總膽管本身長了石頭，或者是肝內或肝外的膽管長了癌症，或者是肝臟內部長了腫瘤，壓迫到膽管，此時及早就醫分辨真相及時治療就非常重要了。

總而言之，「小三通」與否，「小三」有與否，都無生命影響，但人體的小三通，可要小心了，不管大便、小便或膽汁通暢與否，都是新春之後人人不可等閒視之的重大課題。

肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊93期已出版，歡迎來電索閱。

若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

小三通 肝病

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