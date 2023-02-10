駕駛癲癇發作致嚴重車禍 交通部規畫針對3疾病修法

台中市9日晚間發生休旅車衝撞行人嚴重車禍，駕駛自稱突癲癇發作失去意識。交通部公路總局表示，去年交通部已研議針對癲癇、失智症、視覺障礙症狀修法，若透過資料介接發現駕駛人有相關疾病，會主動通知前來進行相關檢測，但不會任意註銷駕照。

交通部2020年有限度開放癲癇患者報考機車、普通小型車駕駛執照，需檢具3個月內由合格醫療院所神經內科、神經外科等醫師開出近2年以上未發作診斷證明書；且發照日起每滿2年要換發一次，須於駕照有效期限屆滿前後1個月內，檢具近3個月內診斷書。

隨著駕駛癲癇發作導致車禍事故頻傳，交通部研擬修法，經相關醫學討論，初步鎖定將主動要求癲癇、失智症、視覺障礙症駕駛進行相關檢測。公路總局監理組長魏武盛說明，去年交通部指示，已與衛生福利部、國防部及相關團體至少召開3次會議，未來若透過資料介接發現駕駛人有相關疾病，會主動通知前來進行相關檢測。

魏武盛表示，去年除了與相關政府機關、團體開會，也拜訪身障聯盟、視障聯盟等，經過相關醫學討論，初步鎖定與行車安全關聯性較大的癲癇、失智症、視覺障礙症狀優先規劃修法，有法律依據後還要擬定相關執行細節、辦法，像光是癲癇就有分為輕、中、重不同分類，未必最終3項疾病都會通過。

他指出，因此規定牽涉病人隱私，需要經過非常仔細的討論及研究，但立法一定是先決條件，去年已經報到部內，目前仍在進行一些法制作業，後續會持續與相關團體討論細節，並送到立法院。