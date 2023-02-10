疫苗太多劑易混淆！指揮中心納22縣市意見擬2023接種計畫

新冠肺炎疫情流感化，中央流行疫情指揮中心啟動走訪22縣市交流意見，希望提升疫苗覆蓋率，也聆聽地方意見。指揮官王必勝表示，隨著民眾施打疫苗劑次漸增，時常混淆到底打第幾劑，此趟也將討論2023年疫苗接種計畫，包括命名、施打時間等，都會一併來討論。

指揮中心持續鬆綁防疫措施，近日啟動走訪與拜會各縣市正、副首長，交流討論新冠疫苗接種提升策略及地方防疫經驗回饋，作為後續政策調整訂定的重要參考。發言人莊人祥日前也已去過苗栗縣、新竹縣，南區區管也已去過澎湖縣。王必勝今與莊人祥至高雄市、台南市，王表示，今日兩位市長提供有建設性意見，後續也會到各縣市去聆聽大家的建議。

王必勝表示，此次希望與各縣市討論，如何再提升疫苗覆蓋率，尤其是脆弱族群方面，希望聆聽地方政府執行時遇到的困難，以及中央如何給予協助，例如有縣市提出，各醫院開設疫苗門診，但大多採用預約制，對民眾來說不方便；以及隨著疫苗施打劑次多，許多民眾打到第幾劑「已經混淆了」，2023年接種計畫如何命名、以及澄清疫苗副作用等假訊息，都是要處理的工作。

隨著新冠疫苗研發技術精進，王必勝表示，新冠疫苗常態化，未來民眾不確定要打第幾劑，因此執行面可能不會再用第一、二、三劑或基礎追加劑，將改用2023年接種計畫，讓民眾更清楚了解的方式，例如流感疫苗每年10月開打，但因疫苗接種涉及醫院端、健保方面，需要進一步討論跟處理。

指揮中心強調，新冠疫情發生以來，每項政策均有賴各地方政府協力與付出，才能渡過每一次難關，指揮中心表達由衷的感謝。期望藉由此次走訪行程，讓中央與地方溝通與分工合作更緊密，達成提升國人免疫保護力，保護國人健康，落實優化預防接種服務，完善各項防疫措施等目標，完成防疫最後一哩路。