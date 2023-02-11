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孤老危機─基隆篇／老來伴計畫 陪伴員服務到家

聯合報／ 記者吳淑君／基隆報導
基隆獨居老人，太平青鳥阿嬤。記者胡經周／攝影
基隆獨居老人，太平青鳥阿嬤。記者胡經周／攝影

基隆市社會處處長楊玉欣說，基隆列冊需關懷獨老有一千兩百一十四人，其中一百九十八位是中低收，很多針對老人的服務都鼓勵老人去據點或日照，但基隆丘陵地多，老人要出來很困難，日前市府提報「小愛城市老來伴計畫」向中央爭取經費，希望化被動為主動，要把服務送進老人家裡去。

這個計畫會開辦陪伴員基地，招聘陪伴員，老人最需要是陪伴，現有的志工打電話，里長走動關懷，密度和強度還不夠，專職陪伴員去長者家裡探訪互動，媒合合適資源進來，給獨居長者身心靈更好服務。

另外，在獨居老人家中裝科技偵測緊急救護系統，老人家在馬桶、床上很久沒動，會自動感應回報。小愛城市老來伴計畫會先試辦，服務模型建起來後再複製到各區去。

基隆 獨居老人 馬桶

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