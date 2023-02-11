聽新聞
test
0:00 / 0:00
孤老危機─基隆篇／老來伴計畫 陪伴員服務到家
基隆市社會處處長楊玉欣說，基隆列冊需關懷獨老有一千兩百一十四人，其中一百九十八位是中低收，很多針對老人的服務都鼓勵老人去據點或日照，但基隆丘陵地多，老人要出來很困難，日前市府提報「小愛城市老來伴計畫」向中央爭取經費，希望化被動為主動，要把服務送進老人家裡去。
這個計畫會開辦陪伴員基地，招聘陪伴員，老人最需要是陪伴，現有的志工打電話，里長走動關懷，密度和強度還不夠，專職陪伴員去長者家裡探訪互動，媒合合適資源進來，給獨居長者身心靈更好服務。
另外，在獨居老人家中裝科技偵測緊急救護系統，老人家在馬桶、床上很久沒動，會自動感應回報。小愛城市老來伴計畫會先試辦，服務模型建起來後再複製到各區去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言