情人節好冷！下周冷氣團襲一夜驟降10度 最冷時間點曝

中央氣象局表示，明(11日)東北季風減弱，各地氣溫回升，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨。下周一下半天起，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部雨區擴大；下周二適逢西洋情人節，各地清晨氣溫驟降7至10度；下周三、四清晨將來到最低溫，局部地區更有10度以下低溫機率。

氣象局預報員趙紘表示，明天東北季風減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨，但雨勢不明顯。周六至下周一上午各地多為多雲到晴天氣，下周日至周一上午僅東半部地區有零星飄雨。下周一下午大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級冷空氣南下，北部、東半部地區轉為局部陣雨，一路影響至下周四。

趙紘指出，明、後天溫度變化不大，中部以北清晨低溫約16至18度，其他地區約19、20度；白天北部、宜花地區高溫約22至25度，其他地區26至29度，南部地區更有30度以上高溫。下周一晚間起受冷空氣影響氣溫下降，下周二清晨北部地區約15度，其他地區16至19度。

他表示，下周三、四清晨將來到最低溫，台南以北及宜蘭地區約12至14度，其他地區15、16度，北部沿海空曠地區更有10度以下低溫機率，整體氣溫預計到下周五才會完全回升。

下周二適逢西洋情人節，趙紘表示，受冷氣團影響，當天清晨約較前一天高溫驟降7至10度，北台灣白天高溫約為15、16度，其他地區則為20度以上；除了北部、東半部及恆春半島有雨，中部山區也會有局部短暫雨，其他地區則為多雲天氣。

另外，他也說，明、後天環境偏南風，西半部、金門及馬祖地區有低雲跟霧，提醒民眾留意。