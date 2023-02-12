台人近九成都有這困擾？網議這6大族群需小心痔瘡找上門

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「痔瘡高風險族群」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的6大痔瘡高風險族群。

痔瘡對許多民眾來說是難以啟齒的隱疾，而根據成大醫院統計，台灣痔瘡罹患率高達 86%，可見痔瘡是現代人的常見困擾，而究竟有哪些族群需要特別注意得痔瘡的風險，趁早改掉壞習慣，避免坐立不安的痛苦找上門呢？

「十孕九痔」準媽媽們的共同困擾 拿破崙兵敗竟跟「久坐」得痔瘡有關？ TOP6痔瘡高風險族群 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上對「痔瘡高風險族群」的話題討論，發現許多病友在得知患有痔瘡前，都有長期的「排便習慣不良」問題，有民眾說道「自從國小以來就一直深受便秘問題困擾…這兩年也發現有痔瘡問題」，並表示「動完手術後開始養成喝水的好習慣，也有在吃益生菌」，最後終於解決了十多年來的便秘問題，痔瘡也不再復發；而除了便祕，其實腹瀉也會增加痔瘡風險，有網友說道「平常一緊張就會拉肚子，最近上廁所不舒服去看醫生，說是肛門過度拉扯有痔瘡」，表示不要輕易忽略任何排便不良的狀況。

而痔瘡也是許多「孕婦」的共同困擾，有準媽媽詢問「為什麼沒有人告訴我懷孕會長痔瘡，有沒有媽咪可以分享怎麼處理」，引來許多有經驗的媽媽幫忙加油打氣，留言像是「十孕九痔，妳不孤單」、「我記得媽媽手冊有寫，孕婦高機率會染上痔瘡，只是因為難以啟齒，所以大家不會主動說」，而有民眾則建議可以透過「擦藥和溫水坐浴」緩解不適，也有醫生說道「通常只要生產過後，當子宮壓力解除，且靜脈血液回流恢復通暢後，痔瘡就會逐漸萎縮變小了」，表示只要有妥當的照顧就無需過度擔憂。

除此之外，有民眾提及「跟朋友久坐熬夜打牌，加上喝太多啤酒，結果原本已經分手的痔瘡又重新say hi了」，表示現代人「久坐、久站」與「作息不正常」的壞習慣容易提高痔瘡風險。不過令人訝異的是，久坐造成痔瘡並非現代人的專利，網路上便有人分享英國《拿破崙的痔瘡》一書提到，拿破崙長期在戰場上騎馬壓迫臀部而患有痔瘡，後更因痔瘡疼痛而無法專心指揮作戰，間接導致滑鐵盧戰役戰敗，趣味的歷史軼聞引起社群熱烈迴響，民眾看了笑道「一個痔瘡竟然還能影響歷史」、「這個得痔瘡的代價也太大了」。

如果你也是以上的族群，記得開始改善生活作息，維持良好的飲食及運動習慣，若真的發現自己可能患有痔瘡，也不要因害羞延誤就醫，導致痔瘡惡化喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「痔瘡高危險族群」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/04，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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