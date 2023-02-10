防爐渣棄置 環保署擬修法向產源課徵循環資源促進費

台南學甲農地遭爐碴廢棄物回填汙染案，不法獲利高達21.6億多元，相關人等被提起公訴，所引發的環境議題，環保署擬修正廢清法，針對爐渣等事業廢棄物，向產源課徵循環資源促進費，補貼再利用的最終使用者；現階段正擬定費率，預計草案最快今年六月底前提出。

環保署今天說明未來廢清法修法規畫，廢管處長賴瑩瑩表示，除了爐渣、還有轉爐石、氧化渣、還原渣，這些廢棄物出來會進行分門別類，就有不同性質，六月底前草案預告。

環保署廢管處簡任技正彭成熹表示，從產能事業課徵資源循環促進費，這費用主要是補貼最後使用者，最後使用者因為要領補貼，就不會棄置，現在資源再利用的項目很多，也很成功，但再利用材質的最後一哩路，就是無法跟天然材料競爭，若價格差不多，就會認為，用天然砂石就好了，為何要採用再生料，但這就會讓天然資源一直耗竭。

彭成熹表示，唯有從前端課徵費用，讓前端再生粒料在市場有競爭力，有一段距離的差價可以領補貼，這樣工程單位才會想用，也因為用了以後再去查核，再給予補貼費用，就不會像學甲案亂丟，一舉兩得，不用到處去查到底誰亂丟，因為後來可以領錢，因此不會亂丟，這是設計這制度最大用意。

他表示，屆時環保署會計算費用，跟天然粒料競爭後需要的價差，源頭先繳費，透過回收基管會的稽核認證工具，去管制中間處理，或後端再利用的人；以學甲案為例，最多的就是氧化渣、還原渣，只要透過經濟部工業局的再利用管理辦法好好做，就會是很好的工程材料，但很多人低價搶標，熟化分類沒有做好，造成後端被認為是棄置廢棄物，若是從前面要求產源收費，就有錢去稽核認證，查看再利用機構加工成預拌混泥土是否有依照標準做，最後填的人，就可以依照每菇燉，領取多少錢。

彭成熹表示，再利用機構做了很多好的再利用的產品，但假設後端沒有市場，就會堆在那裡，堆久了還是廢棄物，既然要資源循環，就針對價格沒辦法跟天然粒料、天然資源競爭者，就從頭收促進費。