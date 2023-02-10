快訊

三星S23 Ultra對決蘋果iPhone 14 Pro誰快？性能天梯圖和實測曝光很尷尬

影／太保市2學童共乘電動輔助自行車遭貨車撞擊 到院前死亡

網傳「不明氣球」出現總統府上空 國防部：在40公里外海非本島

防爐渣棄置 環保署擬修法向產源課徵循環資源促進費

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
學甲爐渣清除。圖／台南市環保局提供
學甲爐渣清除。圖／台南市環保局提供

台南學甲農地遭爐碴廢棄物回填汙染案，不法獲利高達21.6億多元，相關人等被提起公訴，所引發的環境議題，環保署擬修正廢清法，針對爐渣等事業廢棄物，向產源課徵循環資源促進費，補貼再利用的最終使用者；現階段正擬定費率，預計草案最快今年六月底前提出。

環保署今天說明未來廢清法修法規畫，廢管處長賴瑩瑩表示，除了爐渣、還有轉爐石、氧化渣、還原渣，這些廢棄物出來會進行分門別類，就有不同性質，六月底前草案預告。

環保署廢管處簡任技正彭成熹表示，從產能事業課徵資源循環促進費，這費用主要是補貼最後使用者，最後使用者因為要領補貼，就不會棄置，現在資源再利用的項目很多，也很成功，但再利用材質的最後一哩路，就是無法跟天然材料競爭，若價格差不多，就會認為，用天然砂石就好了，為何要採用再生料，但這就會讓天然資源一直耗竭。

彭成熹表示，唯有從前端課徵費用，讓前端再生粒料在市場有競爭力，有一段距離的差價可以領補貼，這樣工程單位才會想用，也因為用了以後再去查核，再給予補貼費用，就不會像學甲案亂丟，一舉兩得，不用到處去查到底誰亂丟，因為後來可以領錢，因此不會亂丟，這是設計這制度最大用意。

他表示，屆時環保署會計算費用，跟天然粒料競爭後需要的價差，源頭先繳費，透過回收基管會的稽核認證工具，去管制中間處理，或後端再利用的人；以學甲案為例，最多的就是氧化渣、還原渣，只要透過經濟部工業局的再利用管理辦法好好做，就會是很好的工程材料，但很多人低價搶標，熟化分類沒有做好，造成後端被認為是棄置廢棄物，若是從前面要求產源收費，就有錢去稽核認證，查看再利用機構加工成預拌混泥土是否有依照標準做，最後填的人，就可以依照每菇燉，領取多少錢。

彭成熹表示，再利用機構做了很多好的再利用的產品，但假設後端沒有市場，就會堆在那裡，堆久了還是廢棄物，既然要資源循環，就針對價格沒辦法跟天然粒料、天然資源競爭者，就從頭收促進費。

廢棄物 環保署 爐渣

延伸閱讀

台南跨局處專案小組成軍5個月 已查獲22處非法棄置場址

雲嘉南空氣品質「紅色警示」 環保署籲減少戶外活動

張輝川就任嘉縣環保局長：嚴查北部廢棄物南竄

又見廢棄物無名火 苗消要移請相關單位究辦責任

相關新聞

高雄人不哭了！家樂福宣布 高雄愛河店將續約繼續營業

高雄人不哭了！家樂福高雄愛河店原本宣布2月19日租約到期不繼續營業，但在訊息揭露之後，許多消費者紛紛在社群媒體留言或到愛...

高雄人眼淚可以收回去！家樂福愛河店突撤停業公告 19日不關了

原訂2月19日停業的高雄家樂福愛河店昨突然撤下停業公告，出現轉折。家樂福表示，台灣家樂福總公司經多次經與地主豐邑建設交換...

今年首例漢他病毒！30多歲女「疑家庭群聚」但家中白鼠皆陰性

疾管署今日公布國內今年首例漢他病毒病例！一名30多歲女性，一月中旬陸續出現眼窩痛、發燒、腹痛等症狀，就醫服用退燒藥物並未...

星宇航空插旗日本東北 4月1日起每日直飛仙台

星宇航空（2646）即將於 4 月 1 日首度插旗日本東北地區，選定譽有杜之都(森林之都) 美名的第一大城「仙台」為日本...

台灣罹患大腸癌居世界之冠 網分析：1原因造成

被列為國人10大癌症之首的「大腸癌」，已帶走不少人的寶貴性命，近日中研院院士朱雲漢因直腸癌病逝，也讓外界再次注意大腸癌帶來的危害。日前一名網友好奇「為何台灣罹患大腸癌的人數是世界第一？」多數網友認為「外食」導致。

父親年前突然病倒 她娓娓道來當照顧者的困境與心境

農曆年前兩個月，我的爸爸因為長期肝硬化導致肝昏迷送醫住院。除了滿滿的擔心和憂慮病情變化，在陪病的過程中，我感到許多挑戰接踵而來，樣樣都考驗著我與家人的臨機應變能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦