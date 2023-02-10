埔基醫院獲贈車及遠距診療儀器 助山地醫療服務
埔里基督教醫院今天獲贈醫療巡迴車、遠距診療儀器，將用於仁愛鄉偏遠山地部落醫療，院方表示，這次捐贈經台中南屯扶輪社走訪，感謝國際扶輪看見偏鄉需求，同意挹注資源。
埔里基督教醫院肩負守護大埔里地區、仁愛鄉山地居民健康任務，有感於此，國際扶輪3462地區台中南屯扶輪社捐贈山地醫療巡迴車、遠距診療五官鏡設備及12導程心電圖儀等遠距診療儀器給埔基醫院，今天下午辦理捐贈儀式，合作案經國際扶輪全球獎助計畫促成。
埔基醫院透過新聞稿表示，仁愛鄉幅員遼闊，遙遠的翠巒部落曾是無醫村，車程距埔里2、3小時，2014年設立翠華醫療站進駐埔基山地醫療隊，交通必經路況不佳的力行產業道路，醫療巡迴車耗損很大，這次獲贈全新四輪傳動車加入執行山地醫療任務，提升行車安全。
埔基醫院表示，遠距診療儀器可連線至醫院，讓山地部落居民立即享有區域級醫院專科醫師診療服務，這次獲贈12導程心電圖儀，將汰換升級原設在力行、翠華醫療站的心電圖儀，除可診斷急性心肌梗塞，也能精確判讀心臟問題，早期篩出可能的心血管疾病。
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