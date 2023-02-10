埔基醫院獲贈車及遠距診療儀器 助山地醫療服務

被列為國人10大癌症之首的「大腸癌」，已帶走不少人的寶貴性命，近日中研院院士朱雲漢因直腸癌病逝，也讓外界再次注意大腸癌帶來的危害。日前一名網友好奇「為何台灣罹患大腸癌的人數是世界第一？」多數網友認為「外食」導致。

2023-02-10 16:20