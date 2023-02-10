橋梁檢測靠機械手臂一覽無遺 今年底進行技術移轉
全國車行橋梁約2萬3千多座，由各橋管機關（構）定期檢測，但濱海感潮河段橋梁梁底面多幽暗近水，檢測人員常需冒著風險進入勘查檢測。交通部運輸研究所與大同大學合作研發橋梁梁底檢測工具，利用多節可伸縮臂桿將鏡頭探入狹暗橋梁底部，去年更導入影像拼接技術呈現完整橋面底板影像，預計今年底完成研發後進行技術移轉。
運研所表示，濱海感潮河段為受潮汐影響的河川區域，而感潮河段橋梁梁底構件受漲潮退潮反覆浸泡或長期處於高鹽害環境，容易導致鋼筋鏽蝕膨脹、混凝土剝落，逐漸降低橋梁承載能力與功能，此類橋梁梁底面大多幽暗近水，檢測人員常需冒著漲潮空間變小與閃避障礙物等風險，乘坐橡皮艇或穿著潛水裝進入橋梁底部勘查檢測。
運研所指出，運研所2017年起與大同大學合作研發橋檢工具，利用多節可伸縮臂桿，將鏡頭探入狹暗橋梁底部空間，橋檢人員僅需於橋面上操作橋檢工具，即可透過即時回傳影像，檢查並記錄梁底狀況。此橋檢工具不僅可拍攝橋梁底部側向構件（包含帽梁、支承、墩柱等），去年更導入影像拼接技術，呈現完整橋面底板影像，以利追蹤劣化構件位置。
運研所表示，橋檢工具尚處研發階段，預計今年底完成研發後進行技術移轉，已陸續分享橋檢工具研發成果及檢測案例，並邀請中央（內政部營建署、交通部高速公路局、公路總局等）及地方（縣市政府等）橋梁維護管理機關人員參與交流。
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