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今年首例漢他病毒！30多歲女「疑家庭群聚」但家中白鼠皆陰性

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為中部30多歲女性確診。示意圖／聯合報系資料照片
國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為中部30多歲女性確診。示意圖／聯合報系資料照片

疾管署今日公布國內今年首例漢他病毒病例！一名30多歲女性，一月中旬陸續出現眼窩痛、發燒、腹痛等症狀，就醫服用退燒藥物並未改善症狀，經住院檢查、檢驗確診漢他病毒感染。據了解，雖患者家中從事飼養白鼠相關工作，但日前採檢家中白鼠皆為陰性，懷疑環境中有共同暴露感染源，疑接觸野生鼠排泄物，目前相關接觸者共9人，其中2人發燒，7人無疑似症狀，衛生單位已安排接觸者採檢送驗，並釐清可能感染源。

疾管署表示，中部30多歲女性個案，自1月15日起陸續出現眼窩痛、發燒、腹痛等症狀，1月16日至醫院就診，醫生開立退燒藥後返家休養，1月17日因症狀未改善，再次就醫並收治住院，檢查發現血小板偏低、肝指數偏高，經通報檢驗確診漢他病毒感染，目前狀況已穩定出院。

疾管署指出，該名30多歲女性，同住家人曾於去年11月確診漢他病毒症候群，當時這名女性是接觸者，採檢結果均為陰性。個案近期無旅遊史，主要活動地為工作地及住家周邊，工作時常接觸鼠類，且日常活動可能接觸野鼠排泄物。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案家中從事飼養小白鼠工作，因周圍有農園、菜園，也可能是接觸野生鼠類排泄物而感染，日前採檢家中白鼠皆為陰性，因此懷疑環境中有共同暴露感染源，來自野生鼠類的可能性較高。

羅一鈞說，30多歲女性此次確診是透過血清2採陽性確診，另一名同住家人則是陰性無症狀，目前此案疑似家庭群聚，相關接觸者共9人，其中2人發燒，7人無疑似症狀。衛生單位已啟動各項疫情調查，安排接觸者採檢送驗，前往個案住家周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源，並進行民眾衛教等防治工作。

疾管署統計，國內去年累計5例漢他病毒症候群確診病例，個案居住地為台北市(2例)、新北市、高雄市、彰化市(各1例)，自2011年起累計41例，性別以男性30例(佔73%)為多，年齡則以40歲以上29例(佔71%)為多，其中1例境外(感染國家為印尼)。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類經由吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞、尿、唾液)污染之飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的嚙齒類動物咬傷而感染，經由人與人接觸傳播的機會極低。

漢他病毒症候群依臨床症狀分成「漢他病毒出血熱併腎症候群」及「漢他病毒肺症候群」2類，其中出血熱感染後主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，預防漢他病毒最有效方法，應落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易躲藏的空間；如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

漢他病毒 確診 發燒

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