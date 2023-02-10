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受限防疫、陸市場 波音：台灣國際航線明年中全面復甦

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
波音商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特(David Schulte)表示，台灣航班營運已恢復到疫情前75%，預期國內線今年初即可全面復甦，國際線可於2024年中全面復甦。記者周湘芸／攝影
波音商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特(David Schulte)表示，台灣航班營運已恢復到疫情前75%，預期國內線今年初即可全面復甦，國際線可於2024年中全面復甦。記者周湘芸／攝影

疫後各國航空市場逐漸復甦，美國飛機製造巨頭波音公司今發表東北亞市場民航市場展望(CMO)報告指出，台灣邊境管制解除已讓航班營運市場恢復到疫情前75%，但受限於旅遊及防疫政策、勞動力不足及中國市場等因素，復甦速度仍較全球慢，預估國際航線於2024年中可全面復甦。

波音商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特(David Schulte)表示，以往每年約有7至9間航空公司獲准成立，去年各國陸續解封，已有35間新航空公司加入市場，且去年為該公司訂單最多一年，淨訂單數達774架。他預測，亞太地區未來20年將需要6250架機，其中由日本、南韓與台灣所組成的東北市場航空公司，則需要1345架全新民航客機。

蕭特表示，東北亞民航市場受限於各國政府的旅遊政策、公衛措施與可用勞動力的不足，復甦步伐相對較慢，但整體成長強健，預期此區載客量未來幾年內將恢復到疫情前水準。對台灣而言，航班營運已恢復到疫情前75%，預期國內線今年初即可全面復甦，國際線可於2024年中全面復甦。

他表示，除了邊境政策跟防疫措施影響航空業復甦，中國邊境開放也很重要，短期內仍因簽證問題導致中國航班受限，兩岸航班運能預計在今年第3季可恢復至疫情前30%水準；展望2023年，亞洲區域旅遊可望持續推升航班營運的成長，預測未來20年航空旅客將每年成長1.7%。

另外，他也說，雖然近期貨運市場有放緩成長速度，但長期來看，消費、製造持續增加，仍會維持每年4%成長，未來20年内亞太地區將占全球貨機機隊38%。

波音公司指出，該公司目前共有14萬名員工，今年底前將再增聘1萬名員工，以補足勞動力缺口。另外，針對美中關係緊張，外界關心是否影響中國市場訂單量，該公司表示，儘管有地緣政治緊張關係，各訂單循環仍會在不同製造商取得平衡，未來仍有20%屬中國訂單，目前不受影響。

航班 疫情 波音

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