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台灣罹患大腸癌居世界之冠 網分析：1原因造成

聯合新聞網／ 綜合報導
大腸癌是國人十大癌症死因之首，日前一名網友好奇「為何台灣人容易罹患大腸癌？」。記者杜建重／攝影
大腸癌是國人十大癌症死因之首，日前一名網友好奇「為何台灣人容易罹患大腸癌？」。記者杜建重／攝影

被列為國人10大癌症之首的「大腸癌」，已帶走不少人的寶貴性命，近日中研院院士朱雲漢因直腸癌病逝，也讓外界再次注意大腸癌帶來的危害。日前一名網友好奇「為何台灣罹患大腸癌的人數是世界第一？」多數網友認為「外食」導致。

一名網友在PTT拋問「為何台灣罹患大腸癌是世界第一？」他指出，「看到網路上報導顯示，大腸癌主因是加工食品吃太多，以及飲食西化影響，但是外國人也常常吃熱狗、香腸或油炸物，照理來說罹患大腸癌的機率應該也很高，為何台灣罹患大腸癌卻是世界之冠？難道也跟基因有關？」

對此，多數網友認為是「外食」所致，指出「外食族幾乎都吃隔夜加熱食品」、「台灣美食太多了」、「我覺得是食品添加物太多」、「壓力、長時間久坐、外食不健康加上睡眠不足，都有可能罹患大腸癌」、「早餐店跟夜市的食物不健康」、「吃太少菜也會導致吧」、「天天吃鹽酥雞、滷味、東山鴨頭、速食」、「國外不會用爆香的方式烹飪，我們用大火炒到油變質」、「夜市的食安需要加強」、「台灣料理重油又喜歡大火快炒」、「外食應該是主因」、「衛生跟飲食習慣所致。熟食隔夜加熱，長期吃下來很傷身」。

大腸癌奪走不少國人性命，衛生福利部基隆醫院大腸直腸外科醫師賴寯志表示，早期大腸癌無明顯症狀，若透過定期篩檢早期發現，治癒率非常高。

賴寯志認為，國人飲食西化、大腸癌發生率逐年攀升，呼籲民眾重視大腸癌篩檢。他提醒50歲以上民眾，國健署補助每2年1次免費糞便潛血檢查；另外，大腸癌病人有年輕化趨勢，50歲以下青壯年，親戚若有大腸癌病史也不能輕忽。

賴寯志提醒，平時可多吃蔬菜、水果，少吃肉類，避免吃煙燻或燒烤類食物，維持每日運動及2年1篩檢的習慣，即可有效預防大腸癌。

大腸癌 外食 PTT 癌症

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