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老人家冷天循環差、雙腳麻又刺 來做這三招

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
勃氏運動有三步驟，首先平躺，雙腳以棉被或枕頭墊高到45度到60度，腳踝重複伸直彎曲動作，維持3分鐘。記者王昭月／攝影
勃氏運動有三步驟，首先平躺，雙腳以棉被或枕頭墊高到45度到60度，腳踝重複伸直彎曲動作，維持3分鐘。記者王昭月／攝影

老人家冷天不愛出門活動，1名75歲長輩近期發覺雙腿常痠痛無力，且腫脹伴隨麻、刺感，就醫發現原來下肢循環不良、靜脈曲張。物理治療師提醒，老人家活動量不足，心臟無法回收血液循環，下肢無力等問題只會愈來愈嚴重。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師詹承偉說，老人家活動量不足，心臟就無法回收血液進行循環，血液堆積在下肢靜脈，無法有效代謝組織內部的廢物，下肢會持續無力、腫脹與痠麻，靜脈曲張問題也將愈嚴重。

詹承偉說，要避免下肢循環差，就要避免久坐久站，老人家雖然可以泡腳或穿壓力襪改善循環，重要的還是養成運動習慣，包括拉筋、原地踏步或到公園散步、慢跑，此外也可做「勃氏運動」，紓解下肢循環不良。

詹承偉表示，勃氏運動有三步驟，首先平躺，雙腳以棉被或枕頭墊高到45度到60度，腳踝重複伸直彎曲動作，維持3分鐘。接著坐在床邊，雙腳懸空自然下垂，再向左、向右來回擺動，腳踝也能重複進行伸直彎曲動作，同樣維持3分鐘。最後平躺，下肢蓋上棉被保暖，休息3至5分鐘。

這項運動也適合糖尿病等慢性疾病患者施作，每天做3至4合，每回合重複3至6遍。利用姿勢的改變，有效增加末梢血液循環及下肢肌力。

勃氏運動第二步驟，坐在床邊，雙腳懸空自然下垂，再向左、向右來回擺動，腳踝也能重複進行伸直彎曲動作。記者王昭月／攝影
勃氏運動第二步驟，坐在床邊，雙腳懸空自然下垂，再向左、向右來回擺動，腳踝也能重複進行伸直彎曲動作。記者王昭月／攝影
最後平躺，下肢蓋上棉被保暖，休息3至5分鐘。記者王昭月／攝影
最後平躺，下肢蓋上棉被保暖，休息3至5分鐘。記者王昭月／攝影

靜脈曲張 治療師

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