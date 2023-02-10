吃到飽驚見隔壁長輩「偷打包」嘆：該怎辦？ 網反應兩極

有些吃到飽餐廳規定禁止打包、外帶，日前有網友到吃到飽的餐廳用餐，驚覺有長輩「偷偷打包」，原本想向店員提醒，卻遭同行友人阻止，因而詢問網友「看到有人偷打包會怎麼做？」，許多網友則有不同看法。

有網友在臉書社團「匿名2公社」PO文表示，日前到吃到飽的餐廳用餐，發現隔壁桌有長輩「偷偷打包」，原本想跟店員提醒，卻遭同行友人制止「不關我們的事不要管」，原PO則認為大家都有付錢消費，況且年長者還有優惠，應遵守店家規則才公平，令他直呼「看到有人偷打包會怎麼做？」。

部分網友會當場勸阻表示，「當下將問題寫在紙條上再給服務員」、「你可以告知，而店家要不要處理就是他們的事了」、「我鐵定跟店員講然後再錄影拍照」，不過也有人會選擇無視，「古人說的好：想平安無事活長命，首先別多管閒事」、「我不敢說，誰知道對方會不會突然發狂傷害人」、「如果不誇張，我會無視」。

其他人則留言，「我吃吃到飽沒時間關注別人，只會把目光鎖定在食物上面」、「很多人都會偷打包，原因是不想浪費食物」、「也許那個老人家家境清寒吧，不是浪費食物我覺得還好」、「如果我是店員，我也不希望有人跟我客訴，多一事不如少一事」、「帶個鑼去，看到就敲」。