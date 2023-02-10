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精準醫療計劃收集人體生物資料 立委黃國書質疑合法性

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨立委黃國書（左）上午與律師陳為祥（右）舉行記者會，質疑中研院生醫所執行中的「台灣精準醫療計畫（TPMI）」商業技轉有瑕疵。 記者曾吉松／攝影
民進黨立委黃國書（左）上午與律師陳為祥（右）舉行記者會，質疑中研院生醫所執行中的「台灣精準醫療計畫（TPMI）」商業技轉有瑕疵。 記者曾吉松／攝影

民進黨立委黃國書今上午與律師陳為祥舉行記者會，質疑中研院生醫所執行中的「台灣精準醫療計畫（TPMI）」商業技轉有瑕疵，發現此一涵蓋全台60萬名國民基因資料的醫療研究計畫，竟有5點適法疑慮。黃指出，若基因資料處理不慎，恐產生國安疑慮，要求衛福部及中研院應了解該計畫是否有違基因研究相關法規，並儘快釐清爭議，做好國民基因資料安全防護。

黃國書表示，近年來基因技術進步，基因資料不只具龐大商業利益，也會對國家安全造成衝擊，各國無不加強保護自己國家的基因資料。以台灣而言，凡因醫學研究等目的，收集人體檢體、衍生物或相關資料、資訊，都應依人體生物資料庫管理條例規定，取得提供人的同意，並應納入國家人體生物資料庫保管，而醫療器材之准用， 均應依醫療器材管理法申請許可。

黃國書指，生醫所TPMI 計畫，與全台16 間大型醫學中心及醫療院所共同合作，存在可能未取得參與者簽署「人體生物資料庫參與者同意書」、未依法告知退出權等狀況，且由醫院蒐集受試者檢體及病歷資料，僅以編碼取代姓名，於未去連結的情況下，交由生醫所以未經主管機關檢驗核准的晶片及儀器定序基因排列，其檢測報告並回傳給醫院於臨床使用。

黃國書說，據他瞭解，目前計畫已經蒐集到近60萬筆民眾基因資料與病歷，計畫主持人郭沛恩個人亦持有備份，且TPMI計畫接受全外資控股的 GeneRight公司協助募資12億的贊助，已與境外公司商業合作，中研院生醫所保存的受試者資料除了可能外洩到國外從事商業利用，也可能外流到境外，恐遭敵對勢力做不當使用。

黃國書指，全體國人生物資訊安全都暴露在外洩風險中，恐有國安之虞，建請衛福部及中研院等主管機關進一步查處。

基因 黃國書 中研院

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