快訊

馬斯克個人推特流量下滑...工程師直言他「人氣下滑」被當場開除

遭蔣萬安誤認柯P老婆 陳珮騏嘆：發生太多次了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科發表使用成果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科主治醫師曾文歆發表使用成果。圖／曾文歆提供
奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科主治醫師曾文歆發表使用成果。圖／曾文歆提供

奇美醫學中心引進達文西機械手臂10年、泌尿科今天發表使用成果。機械手臂幫助腫瘤切除後的腎臟重建縫合，可以模擬跟手一樣的3D角度，並搭配放大10倍更細緻的達到止血及縫合。目前腎臟局部切除手術最大的腫瘤已達12公分，甚至緊貼著腎臟動靜脈的腫瘤也可以精準地將腫瘤完整的切下，並避開血管做縫合。達文西微創手術在奇美醫經10年近300台經驗提升，大幅減少需腎臟全切手術機會。

奇美醫泌尿外科主治醫師曾文歆指出，衛福部過去10年統計，泌尿上皮癌發生率高居男生癌症發生率前10名。其中肌肉侵犯型膀胱癌又占初診斷四分之一，由於高復發及轉移風險，治療常絞盡腦汁。

肌肉侵犯型的膀胱癌病人以往傳統剖腹式膀胱全切除手術多半恢復期較長、傷口大超過20公分，又因尿道無法精密縫合導致有尿失禁或是需要終身放置尿袋或導尿管，常讓病人舉足不前。

院方表示，使用達文西輔助手術後讓傷口僅有5個不到1公分的小傷口，加上將膀胱及腫瘤取出的下腹部傷口約5至7公分，手術中大幅減少出血量，且過去採用腹腔鏡手術因骨盆腔過深無法縫合情況，機械手臂輔助可於不同角度及視野完成，更減少術後漏尿，有效提升生活品質。後續僅需定期追蹤影像，不必持續接受膀胱鏡檢查，免除檢查時的煎熬。

曾文歆說，大多數腎臟腫瘤的病人是健檢時意外發現到，僅有少數有腰痠、腰痛、血尿情況。發現腫瘤常已第二期7公分以上或第三期侵犯周邊脂肪或腎盂。過去超過7公分以上腫瘤，大多選擇腎臟切除手術或是剖腹部分腎切除術，傷口常20公分以上，至少住院一周，恢復正常生活時間也拉長許多。

奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科主治醫師曾文歆發表使用成果。圖／曾文歆提供
奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科主治醫師曾文歆發表使用成果。圖／曾文歆提供
奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科主治醫師曾文歆發表使用成果。圖／曾文歆提供
奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科主治醫師曾文歆發表使用成果。圖／曾文歆提供
奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科主治醫師曾文歆發表使用成果。圖／曾文歆提供
奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科主治醫師曾文歆發表使用成果。圖／曾文歆提供

微創手術 腫瘤

延伸閱讀

如同「把頭放在病人肚裡動刀」 長庚達文西手術1萬例創全國最多

影／童醫院首辦創新醫療科技體驗營 台中12所高中48名學生秒殺

2023台北國際書展／波蘭主題國展覽看點：7大古籍復刻本，見證世界文明史

聲光藝術體驗「解密聖母百花大教堂」台南新光三越登場

相關新聞

高雄人不哭了！家樂福宣布 高雄愛河店將續約繼續營業

高雄人不哭了！家樂福高雄愛河店原本宣布2月19日租約到期不繼續營業，但在訊息揭露之後，許多消費者紛紛在社群媒體留言或到愛...

星宇航空插旗日本東北 4月1日起每日直飛仙台

星宇航空（2646）即將於 4 月 1 日首度插旗日本東北地區，選定譽有杜之都(森林之都) 美名的第一大城「仙台」為日本...

父親年前突然病倒 她娓娓道來當照顧者的困境與心境

農曆年前兩個月，我的爸爸因為長期肝硬化導致肝昏迷送醫住院。除了滿滿的擔心和憂慮病情變化，在陪病的過程中，我感到許多挑戰接踵而來，樣樣都考驗著我與家人的臨機應變能力。

獨／第一線抗生素安蒙西林缺藥 基層怨「以藥易藥」過活

國內缺藥問題層出不窮，基層藥局近期又爆出第一線抗生素「安蒙西林」（Amoxicillin）缺貨，不只基層藥局沒貨，基層診...

因蛋荒造成高蛋價 農委會將在連鎖超市推出平價蛋

國內外都受禽流感疫情影響，不僅鬧蛋荒，進而蛋價居高不下，農委會主委陳吉仲今天上午在彰化表示，最近農委會召集蛋商、蛋農開會...

新加坡出現非洲豬瘟疫情 星國旅客入境台灣帶豬肉製品重罰20萬元

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，新加坡112年2月7日在西北部的自然公園發現野豬屍體確診非洲豬瘟，2月9日向世界動物衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦