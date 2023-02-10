奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科發表使用成果

奇美醫學中心引進達文西機械手臂10年、泌尿科今天發表使用成果。機械手臂幫助腫瘤切除後的腎臟重建縫合，可以模擬跟手一樣的3D角度，並搭配放大10倍更細緻的達到止血及縫合。目前腎臟局部切除手術最大的腫瘤已達12公分，甚至緊貼著腎臟動靜脈的腫瘤也可以精準地將腫瘤完整的切下，並避開血管做縫合。達文西微創手術在奇美醫經10年近300台經驗提升，大幅減少需腎臟全切手術機會。

奇美醫泌尿外科主治醫師曾文歆指出，衛福部過去10年統計，泌尿上皮癌發生率高居男生癌症發生率前10名。其中肌肉侵犯型膀胱癌又占初診斷四分之一，由於高復發及轉移風險，治療常絞盡腦汁。

肌肉侵犯型的膀胱癌病人以往傳統剖腹式膀胱全切除手術多半恢復期較長、傷口大超過20公分，又因尿道無法精密縫合導致有尿失禁或是需要終身放置尿袋或導尿管，常讓病人舉足不前。

院方表示，使用達文西輔助手術後讓傷口僅有5個不到1公分的小傷口，加上將膀胱及腫瘤取出的下腹部傷口約5至7公分，手術中大幅減少出血量，且過去採用腹腔鏡手術因骨盆腔過深無法縫合情況，機械手臂輔助可於不同角度及視野完成，更減少術後漏尿，有效提升生活品質。後續僅需定期追蹤影像，不必持續接受膀胱鏡檢查，免除檢查時的煎熬。