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獨／第一線抗生素安蒙西林缺藥 基層怨「以藥易藥」過活

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供
無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供

國內缺藥問題層出不窮，基層藥局近期又爆出第一線抗生素「安蒙西林」（Amoxicillin）缺貨，不只基層藥局沒貨，基層診所也到處找藥。開業藥師沈采穎表示，缺藥已經缺到變成常態，基層藥局與診所早已成立互助會，透過Line群組，用「以藥易藥」的方式過活，不然叫不到藥，沒辦法接處方箋，非常惱人。蔡英文總統2016年就任時曾就缺藥問題，承諾要讓大家有藥可用，如今藥呢？

「藥已經缺到不知道還有哪些是新缺的還是原本就缺」，沈采穎表示，安蒙西林從去年10月左右開始叫不到貨，近期許多基層藥局、診所的庫存都已紛紛用盡，只能用其他藥物取代，不過其他的取代藥物與安蒙西林機轉不太雷同。安蒙西林用途非常廣泛，無論是耳鼻喉科、皮膚科、泌尿科、牙科等疾病，是因細菌感染都會使用到安蒙西林。

沈采穎表示，據了解，安蒙西林缺藥的原因除了原物料缺以外，還有合成藥物的賦形劑也缺，賦形劑的主要來源於大陸，大陸近年出口原料藥有限制，也導致許多藥物都受到影響。

光是近半年，常備藥物又缺了許多，沈采穎說，如消炎止痛的布洛芬、改善胃食道逆流的氫離子幫浦阻斷劑、GSK生產的消炎用藥安滅菌、改善胃酸過多的制酸劑氧化鎂等，統統都缺。

沈采穎感嘆，現在藥局備藥，不是與藥廠或是藥廠業務叫貨，而是還要連結周邊的人脈，像是其他藥局、基層診所，用「以藥易藥」的方式，補足叫不到貨的問題。近期有幾款藥很珍貴，氧化鎂、腸泌素、安滅菌、內舒拿等，手中如果有這些藥品，比較容易可以換到自家藥局缺貨的藥品。

食藥署藥品組科長楊博文表示，安蒙西林在基層藥局缺藥，主要有三大原因，呼吸道疾病患者增加、碰上連續10天的春節、藥廠配送藥物以醫療院所為優先，才導致基層藥局近期缺藥，不過藥廠回報，下周就會開始鋪貨到基層藥局。

根據健保統計，110年安蒙西林的健保用量，250毫克約1000多萬顆、500毫克約2600萬顆，平均每個月用量為300多萬顆。目前領有安蒙西林的藥證有8張，去年12月時就偵測到今年呼吸道疾病會增加，也委請藥廠要提高生產量，現在每個月安蒙西林的產量平均可以到1000到1200萬顆。

楊博文表示，只是春節過後，藥廠才剛恢復生產，且鋪貨優先會鋪貨給醫療院所，因此，基層藥局才會出現缺藥的情況，最近一批生產放行後，下周起，就會開始鋪貨到基層藥局。藥品分配，食藥署也積極倡議，要留一定比例給藥局，避免類似的情節再次發生。

無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供
無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供
無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供
無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供
無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供
無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供
第一線抗生素「安蒙西林」（Amoxicillin）缺貨，許多藥局及診所紛紛在群組詢問「該去哪裡買」。圖／讀者提供
第一線抗生素「安蒙西林」（Amoxicillin）缺貨，許多藥局及診所紛紛在群組詢問「該去哪裡買」。圖／讀者提供
無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供
無論是基層診所或基層藥局，近年都透過「以藥易藥」的方式，自救補足缺藥的問題。圖／讀者提供

健保 食藥署 春節

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