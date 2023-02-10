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批長照量能不足、執行率低落 藍籲內閣檢討政策

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨團今舉行記者會，書記長謝衣鳯（中）主持、總召曾銘宗（右）、副書記長洪孟楷（右一）、立委費鴻泰（左）出席，抨擊長照2.0有三大缺失，包括失能者夜間照顧無法普及、量能不足、財源不足。記者曾吉松／攝影
國民黨團今舉行記者會，書記長謝衣鳯（中）主持、總召曾銘宗（右）、副書記長洪孟楷（右一）、立委費鴻泰（左）出席，抨擊長照2.0有三大缺失，包括失能者夜間照顧無法普及、量能不足、財源不足。記者曾吉松／攝影

台灣2025年將進入超高齡社會（老年人口占比大於20%），國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，蔡英文總統雖推行長照2.0，但實施以來不僅預算執行率低落，且量能、照護人力都不足，應就夜間照護需求、長照產業規模、長照需求補助等面向加強。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，要求政府立即檢討長照制度，提出改革。

國民黨立委謝衣鳳表示，根據長照基金預決算書，政府投入大筆預算推行長照2.0，但從2016年開始，每年預算執行率最高只有70多％，2022年的預算執行率甚至只有52.27％，且長照服務需求人數約80萬左右，但歷年長照服務覆蓋率也偏低，僅在四成到五成之間。

謝衣鳳指出，問題就在政府雖提高預算，但長照人力仍嚴重不足，長照機構日漸減少，照服員流失，多年前政策就曾被檢討，但政府仍未改善。

國民黨立委費鴻泰、洪孟楷表示，重度失能者的家庭有夜間照顧需求，但現行政策無法滿足此方向，政府給照顧者家庭的補助也不夠，再加上長照人力不足、誘因也少，一位照服員現平均要負責5.2位失能者，綜合原因，使長照悲劇事件不斷。

曾銘宗指出，根據資料，每年平均發生8到12件自己親人殺人的長照悲劇，

而105年預估失能人口76萬人、一人約15萬長照費用，就是1140億，120年則到120萬人，一人20萬，預估要2400億，政府的財源恐怕都沒準備。

曾銘宗表示，2015年蔡英文總統的競選政見就承諾，要有付得起、用得上的溫暖長照服務體系，現在長照政策卻失效，要求政府及陳建仁內閣，應就長照經費、執行能力、量能立即檢討，提出改善方法。

長照 國民黨 蔡英文

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