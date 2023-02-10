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安心即時捐款管道！7-ELEVEN與衛福部合作「土耳其震災專案」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今天（2月10日）起和衛生福利部合作啟動「衛福部土耳其震災專案」，開放超過6,600間7-ELEVEN門市的ibon便利生活站，方便民眾即時捐款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今天（2月10日）起和衛生福利部合作啟動「衛福部土耳其震災專案」，開放超過6,600間7-ELEVEN門市的ibon便利生活站，方便民眾即時捐款。圖／7-ELEVEN提供

強震重創土耳其敘利亞，7-ELEVEN提供多元捐款管道，邀請民眾幫助災民渡過最艱難的時刻。即日起就近到7-ELEVEN門市ibon便利生活站就能將愛心送往災區，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今天（2月10日）起和衛生福利部合作啟動「衛福部土耳其震災專案」，開放超過6,600間7-ELEVEN門市的ibon便利生活站，方便民眾即時捐款，善款將全數投入「衛生福利部賑災專戶」運用於此次救災行動；同時7-ELEVEN與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動，除了ibon之外，亦於線上OPEN POINT App同步進行，提供24小時全天候安心便利的捐款管道。

7-ELEVEN架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，為便利關心海外災情的民眾捐贈善款，即刻起與衛生福利部合作啟動「衛福部土耳其震災專案」，自2月10日上午8點起至3月6日期間，民眾可於ibon便利生活站首頁點選「儲值／繳費」，選擇慈善捐款，捐款對象點選「衛福部土耳其震災專案」，即可依操作流程完成每筆100至20,000元不等的捐款，且為響應賑濟救災，善款不收取手續費，款項全數投入災區救援及重建工作，邀請全民愛心捐款。

7-ELEVEN O2O緊急募款捐贈辦法：

●ibon便利生活站捐款步驟：

1.衛福部「土耳其震災專案」：

於ibon機台點選「儲值／繳費」→慈善捐款→「衛福部土耳其震災專案」→填妥捐款人資訊→列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成。

2.世界展望會「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」：

於ibon機台點選「儲值／繳費」→慈善捐款→「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」→填妥捐款人資訊→列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成。

●OPEN POINT App線上慈善捐款步驟：

1.線上信用卡付款使用辦法：

開啟OPEN POINT App→首頁下方點選【ibon服務】→點選【服務】→點選擇【愛心公益】類別之【線上捐款】→選擇【台灣世界展望會】點選【搶救土耳其及敘利亞震災兒童】募款專案→【立即捐款】→選擇【捐款金額】、【捐款方式】單筆捐款或定期定額捐款訂閱制後輸入相關資料→完成捐款。

2.數位條碼門市付款使用辦法：開啟OPEN POINT App→首頁下方點選【ibon服務】→點選【服務】→點選擇【愛心公益】類別之【線上捐款】→選擇【台灣世界展望會】點選【搶救土耳其及敘利亞震災兒童】募款專案→【立即捐款】→選擇【門市付款】並填寫捐款資料→產出捐款條碼→3小時內至門市繳費捐款。

強震重創土耳其及敘利亞，7-ELEVEN提供多元捐款管道，邀請民眾幫助災民渡過最艱難的時刻。即日起就近到7-ELEVEN門市ibon便利生活站就能將愛心送往災區。圖／7-ELEVEN提供
強震重創土耳其及敘利亞，7-ELEVEN提供多元捐款管道，邀請民眾幫助災民渡過最艱難的時刻。即日起就近到7-ELEVEN門市ibon便利生活站就能將愛心送往災區。圖／7-ELEVEN提供
即日起到4月8日隨時隨地開啟OPEN POINT App慈善捐款可選擇單筆捐款，或為期3個月定期定額的捐款訂閱制捐助台灣世界展望會，亦可就近到超過6,600台7-ELEVEN ibon便利生活站按下慈善捐款「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」按鈕，就能即時捐出愛心。圖／7-ELEVEN提供
即日起到4月8日隨時隨地開啟OPEN POINT App慈善捐款可選擇單筆捐款，或為期3個月定期定額的捐款訂閱制捐助台灣世界展望會，亦可就近到超過6,600台7-ELEVEN ibon便利生活站按下慈善捐款「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」按鈕，就能即時捐出愛心。圖／7-ELEVEN提供

捐款 土耳其 敘利亞

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