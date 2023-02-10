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因蛋荒造成高蛋價 農委會將在連鎖超市推出平價蛋

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
農委會主委陳吉仲今天上午在彰化表示，最近農委會召集蛋商、蛋農開會，決議蛋價由雙方共同決定，政府照顧消費者，會在全聯等連鎖超市推出平價蛋，減輕民眾負擔。記者劉明岩／攝影
農委會主委陳吉仲今天上午在彰化表示，最近農委會召集蛋商、蛋農開會，決議蛋價由雙方共同決定，政府照顧消費者，會在全聯等連鎖超市推出平價蛋，減輕民眾負擔。記者劉明岩／攝影

國內外都受禽流感疫情影響，不僅鬧蛋荒，進而蛋價居高不下，農委會主委陳吉仲今天上午在彰化表示，最近農委會召集蛋商、蛋農開會，決議蛋價由雙方共同決定，政府照顧消費者，會在全聯等連鎖超市推出平價蛋，減輕民眾負擔。

陳吉仲今天上午到化果菜市場視察時，針對蛋價問題接受媒體採訪時表示，日本因疫情撲殺了1萬6000隻雞，蛋價漲了2倍，美國蛋荒更嚴重，連超市都買不到蛋，漲了6倍之高，歐盟國家也祭出限制購買雞蛋。

陳吉仲並以全台2顆雞蛋有1顆來自彰化縣為例，說明彰化蛋農面對玉米飼料成上揚，和疫情撲殺雞蛋減少供應量，強調政府已經有了對策因應。

陳吉仲說，農委會3天前已經邀請3、40位蛋農和蛋商代表開會，今後蛋價由蛋農和蛋商共同決定，改變現況蛋農無法參與價格討論，另農委會也會持續跟行政院反映，減免玉米飼料營業稅，幫助蛋農減輕飼料成本，另一方面，農委會也會在全聯福利中心等超市推出平價蛋，減少消費者負擔。

陳吉仲表示，雞蛋供應量除了疫情受影響外，家禽舍溫度過低太冷，抵擋不了寒流，也會影響產蛋率，禽舍太熱，冷熱溫差過大，同樣也會影響，為此，在總統蔡英文指示下，農委會在農業基礎建設計畫中，編列11億元改善建構家禽舍場經費，補助雞農改善飼養環境。

國內外都受禽流感疫情影響，不僅鬧蛋荒，進而蛋價居高不下。本報資料照片
國內外都受禽流感疫情影響，不僅鬧蛋荒，進而蛋價居高不下。本報資料照片
國內外都受禽流感疫情影響，不僅鬧蛋荒，進而蛋價居高不下。本報資料照片
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農委會 陳吉仲 疫情

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