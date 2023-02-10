新加坡出現非洲豬瘟疫情 星國旅客入境台灣帶豬肉製品重罰20萬元

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，新加坡112年2月7日在西北部的自然公園發現野豬屍體確診非洲豬瘟，2月9日向世界動物衛生組織（WOAH）通報疫情。新加坡是第17個發生非洲豬瘟疫情的亞洲國家，疫情在亞洲地區持續蔓延。

應變中心表示，即日起，從新加坡入境旅客違規攜帶豬肉製品來台，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元，外來人口如果不能當場繳清罰款，將拒絕入境直接遣返；另如自新加坡郵寄豬肉產品來台，輸入人也將面臨20萬元罰鍰，累犯者將裁處100萬元。

應變中心表示，非洲豬瘟傳播迅速，我國108年將新加坡在內的所有東南亞國家，都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗。因應邊境開放，入境旅客持續增加，應變中心也機動調整桃園機場手檢區的協勤人力，在確保檢疫安全前題下，順暢旅客通關作業。

應變中心說，台灣與新加坡間往來頻繁，不要違規攜帶或以快遞及郵寄方式寄遞肉乾、香腸、臘肉、火腿等傳播疫情風險高的豬肉製品回國。