預防便秘吃什麼？網友熱議8大抗便祕食物還你順暢人生

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「預防便秘」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大抗便秘食物網路聲量排行。

現代人因工作時間長、生活壓力大、運動量不足及飲食不均衡等原因容易造成排便不順暢、便秘等問題。然而，長期便秘恐將毒素累積腸胃，造成更嚴重的身體疾病。究竟與便秘相關的議題網友都在討論什麼？又該怎麼吃來緩解便秘之苦呢？

「水果、蔬菜」兩大類食物解便秘最有效果！富含「高纖維」助排便 TOP8預防便秘食物清單 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上關於「預防便秘」的相關話題討論，可以發現排行榜單上的食物以「水果、蔬菜」兩類為主。其中，因蘋果高纖維可幫助排便而受到網友們的熱議。然而有網友卻求問「怎麼便秘了好幾天吃蘋果都沒改善？」，意外引出專業醫師在底下留言，「攝取蘋果、香蕉等富含水溶性纖維的水果，因須借助吸收水分來促進消化道蠕動，若水份攝取不足時會加重便秘的問題，導致宿便太乾硬而不易排出」，提醒民眾應適量攝取。

同樣受網友推崇的水果還有「火龍果」，有網友分享過往便秘多天的經驗，提到「吃火龍果排便特別順暢，尤其是白色的」，底下留言也紛紛表示贊同；還有專業醫生指出紅白兩色的火龍果均富含高膳食纖維及超強抗氧化力，能在助排便的同時還發揮養顏美容的效果，是不可或缺的高營養價值水果。另外上榜的還有網友們童年回憶中，卡通影片《大力水手卜派》最愛吃的「菠菜」，有營養專家指出波菜在人體腸胃中運行較快，且富含鉀、鎂、纖維素等營養，有助將水分吸入結腸，讓排便更順暢，是對抗便祕的利器！

還有網友推薦「南瓜、山藥、玉米」等五穀根莖類的食物，其中有腸胃科醫生表示，「瓜果類比葉菜類含更多纖維質」。根據台灣食藥署食品營養成分資料庫顯示，每100公克的南瓜就含有高達2.5公克膳食纖維，尤其是連同南瓜皮一起攝取，能獲取更高的膳食纖維；而山藥在日本則被譽為「天然的解便藥」，其黏液正是能促進腸胃蠕動，改善便秘困擾的纖維。另外，有中醫師建議在攝取山藥時盡量以生食方式為主，以免高溫烹調會破壞山藥裡的酵素及營養價值。

若你也曾有便秘纏身的困擾，不妨參考以上網友們的意見，在日常飲食中適量攝取以上推薦的蔬果品項，在助便的同時還能守護腸道健康，讓你迎向暢快的人生！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「便秘預防食物」相關討論則數。觀測期間：2021/12/01~2022/12/29，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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