1年減少30萬噸二氧化碳排放 逾6千企業響應綠色辦公

因應2050淨零轉型「淨零綠生活」關鍵戰略，環保署推動綠色辦公，有6821家參與響應。環保署今天舉辦「企業宣示綠色辦公、邁向2050淨零轉型」記者會及座談會。環保署表示，希望政府與民間合作，推動企業在辦公室淨零轉型。

環保署副署長沈志修表示，淨零轉型需要中央與地方政府共同合作，政府也要跟民間合作，民間企業團體其實有很大力量，特別是企業集團公司與自己的子公司，可以外一到上下游的產業鏈，希望透過公司從綠色採購，從源頭減少廢棄物排出，節省資源使用，盡量選環保標章設備，也可以從公司環境綠美化來做，提供給員工好的、環保休閒場所，公司若做這樣的事情，可以減少用電，也可以減少用水。

沈志修說，根據環保署統計，推動綠色辦公一年來有6000多家企業響應，可以結店3.3億度，節省用水是15.3萬噸，算起來減少30萬噸二氧化碳排放，企業可以發揮很大力量，希望可以讓更多企業共同響應，也特別邀請企業所在縣市環保局長出席，希望地方環保局也與轄內企業攜手合作，共同面對氣候危機，企業也要從辦公室開始做轉型。

沈志修表示，環保署今天也舉辦座談會，希望把企業辦公室綠色辦公的經驗彼此交流，透過這樣的座談，綠色辦公可以做很多事情，比如辦公室的空調，LED燈的汰舊換新等等，或從水龍頭、馬桶用水都可以改變，或者影印機以租代購、辦公室綠美化等等，都有很多經驗可以交流分享。

環保署表示，綠色辦公宣告為淨零綠生活推動工作重要里程碑，初期以響應方式落實「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」和「宣導倡議」5大指標35項綠色辦公措施，後續制定綠色辦公參考手冊，彙編示範案例供各界參考，未來更將訂定辦公場所環保標章規格標準，完備綠色辦公相關驗證規範，並接軌國際，以引導國內辦公場所改變既往辦公行為，以大帶小，創造綠色友善辦公環境。