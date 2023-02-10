228連假國5行車時間恐為平常7倍 尖峰時段、管制出爐

228和平紀念日共有4天連假（2月25日至28日），高速公路局表示，東部地區為國內旅遊熱門景點，研判連假期間國5將湧現往東部地區旅遊車流，造成尖峰時段壅塞回堵，行車時間預估為平常的5至7倍（含排隊進入國5時間），規畫實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控措施，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路。

高公局表示，根據大數據資料研判，國5於和平紀念日連假前一天上午9點至凌晨0點、連假首日清晨5點至下午4點、第2日上午6點至下午3點南向南港系統至頭城，第2天上午11點至凌晨0點、第3天上午10點至凌晨0點及收假日上午9點至晚上8點北向宜蘭至坪林路段，車速將低於每小時40公里，行車時間預估為平常的5至7倍（含排隊進入國5時間）。

高公局指出，國5連假尖峰時段建議改駛替代道路，南向改走台9線或106乙，北向則改駛台9線，以避開壅塞車潮。另為鼓勵民眾搭乘公共運輸，於國5持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。