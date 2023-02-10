阿里山遊樂區花季3月10日登場 櫻與音對話開啟療癒之森步道

眾所期待的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，3月10日至4月10日重磅登場，後疫情時代，林務局嘉義林區管理處以「療癒之森」作主題，3月11日以「櫻與音的對話」活動迎接花季，並為全台第一條森林療癒步道「水山療癒步道」，揭開序幕。

嘉義林管處與森林療癒課程專業團隊合作，帶遊客離開城市喧囂，來場靜謐森林旅行，重新為自己的生活好好充電，透過五感體驗領略阿里山之美。花季《櫻與音的對話》主場活動3月11日上午舉行。走過疫情紛擾，是時候以森林自然原力安頓身心靈，在春暖花開的阿里山遊樂區，療癒休養、感受歲月靜好。嘉義林管處邀請大地藝術家，融合花香、森林、山景的元素，搭配大地系舞蹈開啟阿里山花季。

阿里山花季假日總計12天（3月11、12、18、19、26日、4月1、2、3、4、5、8、9日），將援例配合公路總局交通管制，花季假日清晨6點到上午11點，在台18線阿里山公路61K管制小車上山，民眾需轉乘賞花公車抵達阿里山遊樂區。

水山療癒步道啟用阿里山森林療癒新遊程，位於阿里山遊樂區第二管制哨內（祝山林道2.5K處），新設置「水山療癒步道」，全長860 公尺，利用棧道及現地土壤、碎石夯壓的硬土步道，融合地形及周邊地景，形成一條富含自然地景、歷史足跡、人文懷舊的遊憩環狀系統，創造遊樂區新亮點。

在步道節點設置「水山教室」、「森之座」、「異想地」、「森天觀影」等療癒空間，配合森林療癒解說柱，以森遊阿里山APP藍芽推播療癒解說，讓遊客任何時間造訪都能進行自我療癒活動。