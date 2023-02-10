冷氣團要來了 彭啟明：下周一晚起有感大幅降溫 低溫下探10度

今天有微弱鋒面接近，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北東偶有陣雨，後面也是東北風，略轉涼一點。不過周末風向大轉換，轉為偏東到東南風，整體環境改變，會有點春天的訊息，甚至有點微熱感，請把握周日的好天氣。

彭啟明說，下周一晚上開始，另波冷空氣報到，下周一晚到周二顯著溫度下滑，降溫很有感，預期台北市低溫可能降到12度，空曠地區低溫10度。這幾天的每日都有些變化，請留意掌握這變動性。這兩天能見度不佳，有點些微的低雲及空氣汙染，敏感族群要稍微留意。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天有微弱的鋒面系統掠過台灣附近，後續則有東北季風增強，雖然影響時間短暫、強度也比較弱，不過仍然會為北部、東半部地區帶來局部陰雨天氣。中南部天氣仍是比較穩定，大致多雲時晴。

歐宗學說，由於台灣附近水氣稍多，西半部各地都有些霧靄的現象，能見度稍差，開車的時候務必注意安全。

周末期間東北季風快速減弱，歐宗學說，逐漸由偏東風轉為偏南至西南風，西半部都是晴到多雲的穩定天氣，早晚期間仍可能有局部低雲霧，東半部多雲局部晴，也有零星短暫雨機會。周六、周日兩天的氣溫都明顯偏暖，各地高溫上看25-26度，中南部、花東內陸地區可達到30-32度。

下周一上半天仍是穩定溫暖的天氣，歐宗學表示，但下周一下午到傍晚鋒面系統通過台灣附近後，冷氣團或強烈大陸冷氣團接著南下，另外夜間到下周二也有華南雲系東移帶來水氣，北部、東半部地區陸續轉為陰雨天氣，中南部雲量也會逐漸增多轉為多雲局部陰，並在山區附近有零星或局部短暫雨。

他說，下周三以後華南雲系減少，中南部逐漸回歸多雲到晴，北東部仍是雲量偏多有局部短暫雨。

下周一入夜以後才會開始有比較明顯的降溫，下周二清晨北部低溫就會降到14度左右，跟前一天的白天高溫有10-12度的溫差。

歐宗學表示，下周二晚間到下周四清晨氣溫最低，北部市區低溫約12度，郊區10度左右，白天高溫也只有15-16度。中南部早晚氣溫也會降至14-17度，郊區會再低一些，白天高溫也沒有像近期那麼溫暖，中部約20-23度、南部22-25度。