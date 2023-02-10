堅守任務！藥師協助防疫工作癌細胞復發 發完最後一箱抗病毒藥辭世

台南市藥師藥局聯誼會前會長馮水源藥師，接任會長職務時遇上COVID-19新冠肺炎肆虐台灣，除了配合政府防疫政策站到第一線來包口罩、發快篩，更在去年5月疫情大爆發進入最緊張的時刻，擔任發放口服抗病毒藥的任務和幫確診民眾送藥到府，原本多年穩定的癌細胞在去年底突然擴散，發完最後一箱抗病毒藥後，本月6日不幸撒手人寰，台南市藥師公會會員深感不捨。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，馮水源去年底雖因癌細胞擴散住院，出院後，仍主動要求公會繼續撥發口服抗病毒藥Paxlovid給他，繼續執行任務，讓確診民眾免於苦痛，也讓他負責調度的永康地區藥局藥師可以就近來補給抗病毒藥，免去其他藥師遠距調藥來回奔波的辛苦，因不忍讓他再承受過多的壓力與負擔，周邊負責口服抗病毒藥的衛星藥局藥師決定承接他的任務，也請他安心養病。

吳振名說，口服抗病毒藥Paxlovid是一個新藥，當藥師接下疫情指揮中心給的發藥任務，每位負責此一任務的藥師都壓力甚大，除了對新藥充滿很多的未知，還須負責每盒高達2萬多元的藥品保管責任，並幫來領藥的病患仔細比對他們現在已有在服用的慢性病用藥是否有交互作用，哪些慢性病藥該停用、哪些藥需減半？甚至還得再檢視病患的eGFR(腎絲球過濾率)是否偏低？抗病毒藥是否須減量？完成調劑衛教交付與病患用藥後的不良反應處理和建議，又必須在24小時內登錄回報到疾管署的防疫物資管理系統，壓力、體力負擔真的很大。

當實名制口罩完成階段性任務，民眾可以自費購買時，口罩廠多以高利潤的外銷通路來優先供貨，國內自費口罩仍不易買到，台酒的防疫酒精也不再由郵務士配送到藥局，馮水源隨即統籌台南市社區健保藥局的自費口罩、酒精等接洽配送搬運任務，讓民眾可以就近在住家附近的藥局購買到口罩、酒精，讓防疫物資的供需穩定來安定民心，這種「以民眾為先」的藥師無我精神態度，只有搬過一箱箱厚重酒精、扛過一箱箱厚實口罩的社區藥局藥師才會懂。

行事低調的馮水源，過世之後低調不辦公祭，台南市藥師公會獲知他過世的消息，理事長吳振名率領公會幹部和發放口服抗病毒藥任務的藥師一同到殯儀館向馮藥師上香致意，感謝他這一生以藥師的身分為民眾所做的付出貢獻。