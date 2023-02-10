濃霧特報 竹苗中彰、馬祖6縣市能見度不足200公尺
中央氣象局上午7時5分更新濃霧特報，今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、苗栗、台中、彰化及馬祖已觀測到能見度不足200公尺的現象，桃園、雲林及嘉義能見度亦較低。
氣象局說，影響時間為今天上午，影響區域：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、馬祖地區。
今天東北季風增強，氣象局說，北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲的天氣。
明天東北季風減弱，各地及澎湖大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及金門、馬祖有局部短暫雨。
今天下午起雲林以北沿海空曠地區及金門、馬祖、澎湖地區有較強陣風；今、明兩天西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。
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