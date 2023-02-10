雲嘉南空氣品質「紅色警示」 環保署籲減少戶外活動

雲嘉南空氣品質欠佳，中央氣象局長鄭明典也在臉書發文提醒。環保署說，雲嘉南地區所有族群應減少在戶外活動，已發布紅色警示；北部、中部、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動，為橘色提醒。

今天東北季風增強，環保署說，環境風場轉為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件普通；中部以南位於下風處，汙染物稍易累積；清晨及夜晚西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象局發布新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣5縣市濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、苗栗、台中及彰化已觀測到能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。

明天東北季風減弱，環保署說，環境風場轉為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物易累積，清晨及夜晚有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署說，周日環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，且風速較弱，擴散條件差，汙染物易累積，清晨及夜晚有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。