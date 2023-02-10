聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲嘉南空氣品質「紅色警示」 環保署籲減少戶外活動
雲嘉南空氣品質欠佳，中央氣象局長鄭明典也在臉書發文提醒。環保署說，雲嘉南地區所有族群應減少在戶外活動，已發布紅色警示；北部、中部、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動，為橘色提醒。
今天東北季風增強，環保署說，環境風場轉為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件普通；中部以南位於下風處，汙染物稍易累積；清晨及夜晚西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
中央氣象局發布新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣5縣市濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、苗栗、台中及彰化已觀測到能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。
明天東北季風減弱，環保署說，環境風場轉為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物易累積，清晨及夜晚有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
環保署說，周日環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，且風速較弱，擴散條件差，汙染物易累積，清晨及夜晚有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言