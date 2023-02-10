5縣市濃霧特報 吳德榮：下周二冷氣團襲台 至少冷3天
中央氣象局發布5縣市濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、苗栗、台中及彰化已觀測到能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示表示，今晨北部海面有鋒面雲層，陸地上有鋒前的輻射平流霧；桃園至台中一帶已有濃霧出現。
今天受鋒面影響，上午仍局部濃霧，他說，北部及東半部漸轉有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小；北部13至21度，中部15至30度，南部16至32度，東部17至29度。
吳德榮說，明天好轉，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；周日至下周一白天各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天微熱、早晚涼。
吳德榮說，下周一傍晚起另一鋒面抵達，北、東轉有雨；下周二強冷空氣南下，各地氣溫驟降、北台灣愈晚愈濕冷；下周三、周四天氣寒冷。目前各國模擬台北測站約可降至12度、13度左右，達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的機率相近；平地最低氣溫則可降至10度以下，需注意保暖。不過，各國模式仍在微調中，應繼續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言