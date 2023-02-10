5縣市濃霧特報 吳德榮：下周二冷氣團襲台 至少冷3天

中央氣象局發布5縣市濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、苗栗、台中及彰化已觀測到能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示表示，今晨北部海面有鋒面雲層，陸地上有鋒前的輻射平流霧；桃園至台中一帶已有濃霧出現。

今天受鋒面影響，上午仍局部濃霧，他說，北部及東半部漸轉有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小；北部13至21度，中部15至30度，南部16至32度，東部17至29度。

吳德榮說，明天好轉，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；周日至下周一白天各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天微熱、早晚涼。