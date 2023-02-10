出身殯葬業二代 編舞家許程崴「死線」探討生死議題

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「死線」啟用來自台灣、日本和澳門的三位舞者。舞作中運用日本慶典活動的韻律舞步，也融入台灣人捻香拜拜等元素。記者陳宛茜／攝影
「死線」啟用來自台灣、日本和澳門的三位舞者。舞作中運用日本慶典活動的韻律舞步，也融入台灣人捻香拜拜等元素。記者陳宛茜／攝影

身為殯葬業第二代的編舞家許程崴，對於死亡與生命有著濃厚的好奇。他探討人死前一刻的舞作「死線」，今起在國家兩廳院實驗劇場演出四場。另一齣舞作「上造」則以舞蹈暗喻祭典，象徵「送走生命中的歹物仔」，16日於台灣燈會登場。

8年前在高雄成立「許程崴製作舞團」，許程崴創作一系列生死議題作品。從2015年「禮祭」談生存的鬥爭、2017年「肉身撒野」取材地獄的想像、2020年「桑步」想像臨死前的最後一步、到「死線」挖掘人臨死前的潛能、「上造(音同台語『送走』)」為生命祈福，一步步向觀眾分享自身對於生命的看法、死亡的想像、人存在的意義。他從從小接觸的傳統祭儀中尋找情感和肢體的表現，將台灣傳統文化與儀式性舞蹈予以深入與轉化，鎔鑄舞團的美學與風格。

雖從事殯葬業，許程崴父母卻讓家中三個孩子都學舞蹈。許程崴成立舞團後以父親職業為題材，他說父親感到開心，但也頻頻提醒他「但作品不要讓人覺得難受」，希望娛樂性多一些。「我認真談議題，但手法可以輕鬆愉悅。」他希望在劇場呈現死亡時能更知識性，「現在還在學習各種創作的方式」。

完成三部以死亡為題材的舞作後，許程崴遇到雲門舞集創辦人林懷民。「你還在做死亡的東西嗎?」林懷民一句話點醒他，「死亡之外，還要想想可以做甚麼」。他把死亡的議題慢慢轉到對活著的觀察，「死線」因此誕生。˙

「死線」一開場，爆炸聲響徹雲霄。許程崴表示，「死線」將人死前那奮力一搏、毫無保留的驚人時刻轉化為肢體，敘述臨死前的恐慌、猜疑和奮力一搏。並用炫目奇幻的舞蹈方式帶大家進入魔幻的時刻 ，帶領觀眾體會當人接近死亡、死期之時的交界快感。

「死線」啟用來自台灣、日本和澳門的三位舞者。舞作中運用日本慶典活動的韻律舞步，也融入台灣人捻香拜拜等元素。許程崴表示，文化傳承在這一代陸續消失 ，他希望透過舞蹈結合傳統記憶，透過每次的創造挖掘更多傳統文化。在舞作「上造」中，他甚至讓舞團跟著新興糊紙行學習運用紙紮設計舞台。 「沒有死過怎麼談死亡，只能想像、只能閱讀。」但他認為，「如何面對死亡這一刻，我們必須去學習。」

「死線」啟用來自台灣、日本和澳門的三位舞者。左一為編舞家許程崴。記者陳宛茜／攝影
「死線」啟用來自台灣、日本和澳門的三位舞者。左一為編舞家許程崴。記者陳宛茜／攝影

舞團 劇場

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