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異常近2小時…北市YouBike2.0晚間8時恢復正常 交通局提醒補扣款

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
YouBike2.0系統大當機，全台站點無法租車，只能還車。圖／聯合報系資料照
YouBike2.0系統大當機，全台站點無法租車，只能還車。圖／聯合報系資料照

有民眾反映，今天傍晚要租借YouBike2.0時，接連到好幾個點都無法借車。對此，北市交通局晚間回應，全台灣站點都發生異常，目前可以還車，但無法租借，正搶修中。

北市交通局表示，18時30分起就接獲民眾反映YouBike2.0場站無法借車，經洽詢微笑單車廠商，發現是系統異常，全台灣站點均發生部分自行車無法借車情形，正在查明原因，而已借出車輛可正常還車但無法扣款，待後續系統恢復正常後補扣，如有轉乘問題亦會補償民眾。

交通局說，已促請業者儘速了解異常原因並修復中。為避免影響寶貴時間，建議改用其他大眾交通工具，交通局將於系統恢復正常後另行公告。

【中央社／台北9日電】

台北市交通局今天表示，晚間6時許開始接獲民眾反映YouBike2.0場站無法借車，與廠商確認後發現是系統異常，目前已恢復正常營運，提醒還車後還沒扣款的民眾完成補扣款。

台北市交通局今天晚間接獲通報，許多民眾無法正常租借YouBike2.0，或是已經還車卻無法扣款。交通局透過新聞稿說明，微笑單車廠商查明後表示，全台站點都發生部分自行車無法借車的系統異常情形，已在緊急修復。

交通局指出，促請微笑單車廠商盡速查明原因並修復後，各站點已在晚間8時全數恢復正常營運，提醒在系統異常期間還車但沒有扣款的民眾儘速完成補扣款，如果民眾有轉乘費用問題，請撥打台北市民當家熱線1999或直撥02-89788822洽詢補償事宜。

北市 YouBike

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