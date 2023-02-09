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「菸害防制法」總統府2月15日公布 國健署加速擬2配套

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
「菸害防制法」今年三讀通過修法，總統府預計2月15日公告修正菸害防制法，後續由行政院訂定實施日，國健署長吳昭軍表示，新法生效前，將加速擬定修正菸品申報辦法、擬定指定菸品健康風險評估審查辦法，並公告加熱菸為指定菸品，也力拚縮短預告期，加速修法上路。聯合報系資料照
「菸害防制法」今年三讀通過修法，總統府預計2月15日公告修正菸害防制法，後續由行政院訂定實施日，國健署長吳昭軍表示，新法生效前，將加速擬定修正菸品申報辦法、擬定指定菸品健康風險評估審查辦法，並公告加熱菸為指定菸品，也力拚縮短預告期，加速修法上路。聯合報系資料照

新型菸品猖獗，「菸害防制法」今年三讀通過修法，未來將全面禁止電子煙等類菸品製造、輸入、販賣等，加熱菸等指定菸品及其載具，則採有條件開放。總統府預計2月15日公告修正菸害防制法，後續由行政院訂定實施日，國健署長吳昭軍表示，新法生效前，將加速擬定修正菸品申報辦法、擬定指定菸品健康風險評估審查辦法，並公告加熱菸為指定菸品，也力拚縮短預告期，加速修法上路。

吳昭軍表示，菸害防制法近15年未修法，但近年觀察新型菸品電子煙、加熱菸及載具於網路平台充斥，為維護國人健康，因此著手修法解決亂象。雖菸害防制法修正案今年1月12日經立法院三讀通過，吳昭軍表示，新法須待總統府宣告後，法律才能生效，國健署於新法生效前，將優先進行2件事，包括修正菸品申報辦法、公布指定菸品健康風險評估審查辦法，並公告加熱菸為指定菸品。

修法中，加熱菸經過「健康風險評估審查」即可合法上市，此制度也飽受民團批評是替加熱菸開後門。吳昭軍指出，待總統公告後，將會預告健康風險評估審查辦法，「會讓相關團體表達意見」，蒐集意見後、將召開專家會議審件，後續再由衛福部公告，審查辦法才算是生效。吳昭軍說，希望將預告期自60天縮短，力拚母法公布後1個月內公告，趕在母法上路前完成。

此次修法提高禁菸年齡上調至20歲，以及全面禁止電子煙，待新法上路後，菸品相關標示也需一併調整。吳昭軍指出，有法律授權後，國健署就不能容忍社會亂象，現在已經和地方衛生局溝通，未來也會提供參考樣式，在新法實施後請地方政府協助一併調整。

不過加熱菸載具實體銷售店面，現今早在各縣市街頭林立，吳昭軍說，加熱菸及載具只要通過審查，可以正向表列販售，但不可以做廣告，新法生效後希望大家配合，「我們配合法令，執法時一定會掃除這些違反規定的障礙」。

新法全面禁止電子煙，加熱菸經審查可合法上市，陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰提醒，加熱菸沒有傳統紙煙的菸臭，也沒有像電子煙明顯煙霧，容易讓人放鬆戒心，但加熱菸無助於戒菸，且高醫曾通報，年輕人使用加熱菸而產生急性肺炎重症，也就是俗稱「大白肺」，死亡率高達五成以上，年輕人就算僥倖存活，也會遺留肺纖維化後遺症，呼籲民眾戒除所有菸品。

國健署 總統府 衛生局

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