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脫口罩不習慣恐生焦慮 專家建議漸進式調整

中央社／ 台北9日電

室內戴口罩規定將再鬆綁，民眾過去3年緊戴口罩成自然，如今面對放寬可能產生焦慮。專家建議，突然改變一定會焦慮，應採漸進式調整心態，慢慢恢復正常生活。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，2月20日起，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啟斌告訴中央社記者，確實接到很多患者反映，戴口罩戴習慣了，不戴會覺得「怪怪的」，這又表現在三部分。

葉啟斌說，首先是擔心容貌被別人看見，帶來某種程度的不安全感，且因為現在科技進步，臉部辨識等個資問題，讓民眾對於沒有戴口罩感到不安全。

他說，再來就是擔心感染的危險，縱然政府開放很多規定，但很多民眾養成戴口罩來防止感染的習慣；最後則是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，除刻意保持距離，戴口罩也會更放心與人接觸，若口罩規定放寬，可能會希望不要跟其他人靠太近。

葉啟斌指出，可採漸進式的方式去調適，視自己認為安不安全的心情，決定要不要戴口罩，讓自己慢慢放心，進而完全不戴，不要本來戴很緊、突然完全不戴，心態上可能會比較難適應。

馬偕醫院精神醫學部兒童青少年科資深主治醫師臧汝芬表示，口罩已經戴3年戴習慣了，任何習慣要改掉，都會需要經過所謂的適應期，突然改變一定會焦慮，需要一定時間改變觀念。

臧汝芬指出，有些人說戴口罩就不用化妝很方便，也有人認為天氣冷戴口罩可以避免吸入冷空氣，甚至有人覺得這3年因為戴口罩都沒有生病，有很多好處，要讓這些人放心，理解現在已經解禁，共同恢復以前正常生活作息。

「人跟人之間的關係，一定不能有口罩。」臧汝芬強調，戴著口罩，別人的表情和意思，很容易誤解，這次口罩規定放寬後，要恢復人與人之間的接觸，透過語言跟非語言如眼神、表情等互動，才能真正溝通。

口罩 疫情

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