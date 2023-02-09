室內禁令將鬆綁 口罩仍能降低傳染率

室內口罩令將於20日解封，但民眾早因習慣戴口罩，跟指揮中心解封令關係甚微！像指揮中心去年底放寬室外口罩限制，但大多數民眾仍因防疫或嫌穿戴口罩麻煩等因素繼續戴口罩。然而，仍有少部分民眾期待室內脫口罩，但台大醫師張上淳曾指出，確診者與健康民眾接觸時，只要有一方戴口罩，就能大幅降低傳染率。

民眾習慣戴口罩

指揮中心9日拍板定案，如果疫情持續穩定，將於20日放寬室內口罩禁令，但進入醫療場所或大眾交通工具仍強制戴口罩。但就去年底指揮中心放寬室外口罩禁令的經驗來看，大多數民眾嫌「乘坐大眾運輸工具就要戴上口罩，戴戴脫脫很麻煩」，乾脆繼續戴上口罩。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金曾點出，民眾習慣戴口罩可能有保暖、防空氣汙染與減少化妝或刮鬍子的時間、有助提高顏值，還有家裡口罩庫存等很多原因。

保護高風險族群

儘管指揮中心多次強調，新冠病毒的新變種有輕症化、流感化的趨勢，但指揮中心公佈的數字也顯示，每日仍有數十名確診患者死亡，且大多都是年長者或有重大病史等高風險族群，顯見保護高風險族群的重要性。

除了方便性與美觀的問題之外，口罩仍是目前最佳的防疫手段之一。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳就曾分析，如果確診者與健康民眾接觸時，只有有一方戴上口罩，就能大幅降低病毒傳染的機會；如果雙方都戴上口罩的話，傳染的機率就只剩1%左右。

疫情至今延燒超過三年，許多防疫政策都逐漸放寬，民眾也逐漸回到常規化的生活模式。指揮中心指揮官王必勝曾指出，預計5、6月將是新冠疫情降級或指揮中心解散的時間，但屆時疫情是否消退仍是未知數，民眾仍應持續自主防疫，保障脆弱族群的健康。

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