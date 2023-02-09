1月通膨指數3.04% 蔬菜17個月新高

通膨再趨嚴重？主計總處9日公布1月通膨指數為3.04%，較上月漲0.89%，也創下半年來新高。主計總處表示，主因是蔬菜漲幅28.25%帶動，還有春節連假提早導致，368個查價項目中有298個項目呈現上漲。

298品項物價上漲

1月份消費者物價總指數（CPI），較上月漲0.89%，經調整季節變動因素後漲0.39%；較上年同月漲3.04%。1月CPI 較上月漲0.89%：主因本月適逢農曆春節，部分個人照顧服務費用饋贈禮金，與娛樂服務費用及計程車資等價格調升。

1月CPI 較上年同月漲3.04%，主計總處專委曹志弘解釋，蔬菜受上年同月天候平穩之低基數影響，漲幅較大，加上今年農曆春節連假較上年提前，採購需求及部分服務費循例加價時程均較上年提早，以及外食費、肉類、水產品、蛋類、家庭用品及交通工具等價格上漲。

蔬菜大漲28%

其中，高麗菜漲58.06%、國外旅遊團費漲42.48%、旅館住宿費漲27.55%、鮭魚漲23.64%、雞蛋漲16.56%、沙拉油及調理油漲14.17%、國內旅遊團費漲 12%、計程車資漲8.57%、西式早點漲8.06%、豬肉漲7.60%、麵包漲7.17%、衛生紙、面紙及紙巾漲7.08%、糕餅點心漲6.86%、中式早點漲6.78%、鮮奶漲5.87%等。

用大類來看，食物類漲 5.27%：蔬菜受上年天候平穩致價跌之低基數影響，漲 28.25%（17個月新高），蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 15.74%及 5.72%。

2月通膨有望緩解

針對近日八方雲集、鬍鬚張等餐飲業者陸續漲價，曹志弘表示，外食費漲幅還要觀察，2月由於與去年過年比較，整體通膨應該有可能降低，但他們會綜合1、2月狀況進行綜合評估，目前看來通膨水準應該與去年12月差不多，約2.7%左右。

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