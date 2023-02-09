首間「3星芒果青」！辛米苑獲「食品界米其林」3星獎章

滋味酸甜的「芒果青」，一直是許多人從小到大的回憶。主打剪刀經濟的「辛米苑料理廚房」所推出的「戀戀芒果青」，在今年1月底獲得擁有「食品界的米其林」美譽的「國際風味評鑑所（The International Taste Institute）」肯定，成功拿下風味絕佳三星獎章，也成為首款獲得此殊榮的台灣芒果青產品。

比利時的國際風味評鑑所（The International Taste Institute），每年均會邀請全球百餘味富有經驗的專家、主廚，針對食品進行一連串的盲測，並且進行全面性的評分，最終給予不同的獎章評鑑，被外界譽為「食品界的米其林」，評鑑結果也具有高度的參考價值。

近年新創立的「辛米苑料理廚房」，提供有多種海鮮、肉品、料理即食包，標榜加工廠獲得國際 FSSC22000、HACCP 食品安全 lSO22000 品質管理驗證。本次獲得風味絕佳三星獎章的「戀戀芒果青」，標榜使用泰國契作芒果作為原料，搭配鹽、蔗糖蜜釀而成，具有酸甜清新的風味，還能品嚐到飽滿清脆的果肉，每包售價150元。另有百香果風味，每包175元。