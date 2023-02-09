土耳其強震 醫師公會全聯會捐百萬賑災
土耳其與敘利亞發生強震，災情嚴重。中華民國醫師公會全國聯合會今天表示，秉持人溺己溺的精神，捐款新台幣100萬元給土耳其，也呼籲民眾發起愛心踴躍捐款。
土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損，災民無家可歸，還得面對嚴寒低溫。
中華民國醫師公會全國聯合會今天舉行記者會表示，1999年台灣發生921大地震時，土耳其第一時間派遣救難隊至台灣援助，該國救援隊是最早抵達台灣的國際救援隊之一，也因此牽起台灣與土耳其友誼的橋梁。
醫師公會全聯會說，秉持人溺已溺的大愛精神，捐款100萬元賑災，期盼拋磚引玉，讓社會各界共同響應，有錢出錢、有力出力。
除此之外，醫師公會全聯會同邀請醫界團體、專業公會及企業共同發起愛心捐款，包括各縣市醫師公會、全國五萬名醫師會員、基層醫療協會、基層醫師協會、診所協會全聯會、牙醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、全國建築師公會、會計師公會全聯會、全國律師聯合會及玉山銀行等。
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