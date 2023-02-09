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最低工資法沒下文綠委促許銘春拿出魄力 勞部：草案已送行政院

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
民進黨立委范雲上午在立法院舉行「內閣換新、勞權更新，三大勞權改革最後機會，切勿錯失」記者會，呼籲勞動部盡速落實3大勞權改革，要求部長許銘春提出具體改革與成績。記者林銘翰／攝影
民進黨立委范雲上午在立法院舉行「內閣換新、勞權更新，三大勞權改革最後機會，切勿錯失」記者會，呼籲勞動部盡速落實3大勞權改革，要求部長許銘春提出具體改革與成績。記者林銘翰／攝影

總統蔡英文勞動政見之一的「最低工資法」至今還未立法。民進黨立委范雲今召開記者會呼籲勞動部長許銘春既然留任，就應拿出最大魄力完成最低工資法立法等三大勞權改革與政策。勞動部官員回應，最低工資法草案已在2019年送入行政院，相關參採指標仍待釐清、討論。

范雲今協同勞團、婦團召開記者會，呼籲勞動部盡速落實「完善更彈性有薪的職家平衡方案」、「補足性工法對雇主性騷擾之法規漏洞」、「盡速通過最低工資法」等3大勞權改革，並且要求許銘春提出具體改革與成績，否則待本屆立委任期結束，立法進程將視同歸零，白白浪費行政部門與立法院多年努力。

勞動部在2019年就已經將最低工資法草案進入行政院。勞動部條平司司長黃維琛說，最低工資法已送入行政院，但相關參採指標仍需再做進一步討論，行政院支持勞動部先前規劃的大致方向，僅部分要做釐清，行政院會在適當情況下做處理，勞動部也會配合行政院。

對於婦團認為應有「彈性有薪的職家平衡方案」來因應育兒家庭需求，比如有薪家庭照顧假、彈性的親職假、配偶的陪產假等，黃維琛說，去年修法放寬讓育嬰留職停薪時間可少於6個月、每次不得低於30天，已經讓育嬰留停運用比例拉高不少，若要再切割成天數、小時請假，讓育嬰留停請假化，對於企業調度人力上會有困難，且勞工現行已經有家庭照顧假、特休假跟事架可運用。

談到有薪家庭照顧假，黃維琛指出，推估一天的有薪家庭照顧假經費是106億，7天下來就是740億元，財源從哪裡來？若社會保險負擔，該由哪個保險出？勞保財務不可行，就業保險一年才收300億元。長照安排假也面臨財源跟雇主找尋替代人力的問題，且他認為，長照安排不是只有受僱勞工有需求，自營作業者也會遇到必須中斷工作照顧親屬的狀況，應參照德國觀點，從照顧者立場思考政策，跨部會研議比較周延。

勞動部 行政院 保險

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