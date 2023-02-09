過年親友打麻將「賭癮」復發 賭博門診求醫者增

台北市立聯合醫院2020年3月起推出賭博門診，醫師觀察到求診族群年輕化，與手機網路發達有關。尤其農曆春節，民眾與親友相聚或在家無聊，手癢打麻將小賭怡情，醫師指出，不少人賭癮復發，年後就醫治療者確實變多。

林森中醫昆明院區、松德院區目前都有賭博門診，心身醫學科主治醫師蘇璿允說，有別於以往網路不發達，賭癮者年紀較長，多為中年以上，如今賭博不侷限實體投注站或賭場，人手一支智慧型手機，隨時隨地都能網路下注，年輕人占8成之多，多為20至30歲，，背債數百萬至上千萬元。

蘇璿允分析，賭博類型有地域之別，台北主要為股票期貨、虛擬貨幣、投資生意等，新北與中南部以運動彩券、百家樂為主。股票期貨帶有變化快速、漲跌幅度大的刺激特性，吸引欲迅速獲利的投資客操作當日沖銷；虛擬貨幣24小時能線上交易，某些幣種投機性高，部份投資者行為也符合賭博成癮標準。

他說，求助賭博門診的民眾增多，除了農曆春節，前陣子世界盃足球賽也是，許多人與朋友一起觀賽支持喜愛隊伍，而開始賭博或復賭，不少人賽後可能因有押對贏錢的快感或想追回輸錢損失，會再持續投入賭局。

「嗜賭症」成為醫學正式診斷，醫界對賭博成癮者有一套治療系統。蘇璿允說明，「我都還可以不賭」是賭博者常見想法，民眾可依2問題判斷是否該就醫，包含是否曾對重要人隱瞞賭博金額的花費，是否曾覺得有需要花更多錢在賭博上？

蘇璿允指出，醫師會針對債務壓力引發的孤立無援、失眠、鬱悶、自殺想法等危機處理，與病人討論並使用藥物、心理治療，有助於個案停止賭博下注，或停止高風險的投資行為。另可加入團體治療，討論改變生活模式，重回穩健理財配置。