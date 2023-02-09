4種情況未足額進用身心障員工 5月起將開罰

為保障身心障礙者就業機會，身心障礙者權益保障法規定事業機構若無正當理由未足額進用身心障礙員工可開罰，但因「無正當理由」屬不確定法律概念，地方政府無所遵循，過去開罰件數零，僅北市去年起罰了7件。勞動部今發布解釋令，核釋4種情況可開罰，包括同時違反就業歧視及未足額進用、不實進用、身心障不足額卻另新聘非身心障礙員工，以及公司未推動進用計畫也拒絕地方政府輔導。解釋令自5月起生效。

身權法第38條第2項規定， 私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上者，進用具有就業能力身心障礙者人數不得低於員工總人數1%，且不得少於1人。同法第96條第2款規定，私立學校、團體及民營事業機構無正當理由違反第38條第2項規定，由地方勞工主管機關處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

勞動部勞動力發展署身特組組長施淑惠指出，有4種情況下開罰，第一是事業單位違反就業服務法第5條第1項的禁止身心障礙歧視規定或身權法第16條第1項，遭地方政府政府開罰，導致也未足額進用身心障礙員工，就可開罰。

第二種是經查證，發現該公司不實進用身心障礙者，也能開罰。第三點是在未足額進用身心障礙者期間內，公司卻新增僱用其他非身心障礙員工，但施淑惠強調，若雇主先前已經辦理招募，卻沒有身心障礙者來應徵，或雇主已經善盡調整職務內容及工作環境等責任，仍無身心障礙者可勝任，就排除此限。

第四點是公司未自行規劃開立身心障礙者職缺，或未有推動改善身心障礙者進用計畫，也拒絕地方主管機關協助公開招募、提供職務分析、調整招募條件、職務內容或工作環境相關措施，施淑惠說，公司自己沒有啟動進用計畫，又拒絕地方主管機關輔導，就可開罰。

施淑惠表示，解釋令將從今年5月1日起生效，屆時義務單位如有未足額進用身心障礙者， 除應繳納差額補助費外，如具令釋所列無正當理由情形者，將可能面臨裁罰。