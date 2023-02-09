台中榮總食道疾病中心今成立 1女子火燒心免挨刀

台中榮總今成立功能性食道疾病中心，造福中部造福胃食道逆流及吞咽困難病友。中心主任連漢仲分享，一名30歲女子胃食道逆流致久咳，參加公職考更加惡化，原本打算到院開刀治療，後接受逆流評估精準治療，經服藥獲緩解免挨刀。

台中榮總院長陳適安說明，台中榮總胃腸肝膽科為中部較早發展、較成熟的醫院，今成立功能性食道疾病中心，提供中部民眾困難個案的轉診服務，免去病患往返北部就醫的不便。

連漢仲說，這名女子四處求診，但效果不佳，至本院尋求外科抗逆流手術治療，術前轉介至胃腸肝膽科，接受逆流評估，證實咽喉胃酸異常暴露，並伴隨鼻過敏，經2個月服藥獲改善，取消手術。後因考完試、調整飲食習慣及規則服藥兩年，再也不需要依賴藥物了。

他指出，另一名30多歲女子長期胃酸逆流合併咽喉不適，即使服藥，平躺時仍覺得很不舒服，後經到院接受多管腔阻抗胃酸檢測後，發現即使服藥，仍有胃酸異常暴露，經轉介至胸腔外科接受抗逆流的胃底摺疊手術獲緩解，且隔年懷孕時也不需要服藥。 由這2個病例說明，透過內視鏡，影像醫學及生理蠕動檢查等檢查精準醫療，助病人脫離惱人的症狀。

連漢仲說明，中心透過跨領域合作，與耳鼻喉科、胸腔內外科、高齡醫學科及營養室共同診治困難的食道疾病病人，發展患者自評療效工具、本土化問卷，並自製衛教短片，建立病人健康飲食的觀念，期許中心能成為亞洲診治咽喉逆流疾病的標竿醫院。

陳適安說，連漢仲2017年應邀在美國消化疾病周發表咽喉逆流疾病生理機轉，該研究結果刊登於美國胃腸科學會官方期刊「臨床胃腸肝膽學」；另外，連漢仲的驗證咽喉胃酸逆流的診斷標準結果在今年1月刊登於亞洲胃腸神經與蠕動學會官方期刊「胃腸神經及蠕動雜誌」，並獲選為該期刊封面。